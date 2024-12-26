شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. يمكنك تحويل مقاطع نصية إلى فيديو من خلال منصة جوجل Veo2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Google DeepMind، أنها في طريقها للاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي، لتحويل مقاطع نصية إلى فيديو، وذلك عبر منصة Veo2، وهي أحدث منصة لتحويل النص إلى فيديو، والتي تنشئ مقاطع فيديو واقعية بدقة 4K من مطالبات نصية بسيطة.

وتعد منصة Veo2 ليس الوحيدة التى توفر هذه الميزة، حيث تعد شركة Sora من OpenAI منافسًا آخر في المعركة، حيث تقترب من هذا العصر الجديد لإنشاء مقاطع الفيديو المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقد تم إطلاق Sora في أوائل ديسمبر من هذا العام، وهو متاح لمستخدمي ChatGPT Plus على مستوى العالم، في حين أن صانع فيديو OpenAI قد حقق انطلاقة قوية مع قدرة المستخدمين العامين على استخدام النظام الأساسي، فإن Veo2 من جوجل لا يزال في اختباره التجريبي.

و يتمتع Veo2 من جوجل بميزة على Sora بفضل عدة أسباب أهمها دقة فيديو 4K، خاصة انه يوفر للمستخدمين دقة فيديو تصل إلى 4K مما يعني جودة مقاطع فيديو أفضل، في المقابل، تقدم Sora دقة قصوى تبلغ 1080 بكسل وهي ليست سيئة ولكن لا تزال دقة 4K الأكبر.

وتتضمن الميزة الاخرى، في مدة الفيديو حيث يمكنك من عرض مقاطع فيديو تصل مدتها الى دقيقتين، بينما يسمح الاخر بمدة لاتزيد عن 20 ثانية

والميزة الثالثة هي التحكم السينمائي، حيث يوفر Veo2 تحكمًا افتراضيًا في الكاميرا مع خيارات لإضافة حركات سينمائية مثل التحريك والإمالة وما إلى ذلك.

وقد أذهلت دقته العديد من المستخدمين عبر الإنترنت، حيث يمكنك أيضًا اللعب بالإضاءة لمشهد معين، وهذا يساعد على تعزيز رواية القصص.

ويركز Sora بشكل أكبر على الإعدادات المسبقة للأسلوب والقصة المصورة، غهو إنه مشابه لتحرير الصور على هاتفك، ويمكنك الاختيار بين كل تعديل يدويًا أو استخدام الإعدادات المسبقة التي توفرها الهواتف.

كما تُظهر بعض عروض Veo2 عبر الإنترنت قدرتها الحقيقية على إخراج مقاطع فيديو واقعية، وينطبق هذا أيضًا على دقة الحركة المستندة إلى الفيزياء والتي تجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر طبيعية.

من الناحية المثالية، يعد Veo2 خيارًا شاملاً لمنشئي الفيديو، ولكنه للأسف غير متاح لعامة المستخدمين، لقد جعلت شركة DeepMind من Google الأداة متاحة فقط لعدد قليل من المستخدمين، مع عدم وضوح موعد طرح الإصدار النهائي.

من ناحية أخرى، Sora متاح للاستخدام التجاري من خلال اشتراك ChatGPT Plus.