تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y29 بقدرة بطارية 5500 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف vivo Y29 رسمياً اليوم بقدرة بطارية 5500 mAh، ودعم معايير IP64، مع شاشة بمعدل تحديث 120Hz وسعر يبدأ من 165 دولار.

تتميز شاشة Y29 بتقنية LCD وحجم 6.68 إنش، كما تدعم الشاشة جودة عرض HD+، وسطوع بنسبة 1000 nits، ومعدل تحديث 120Hz، وتدعم كثافة عرض 264 بيكسل لكل إنش، كما يتوسط الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف vivo Y29 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 0.08 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة حلقة مضيئة بألوان متنوعة والتي تتفاعل مع تشغيل الموسيقى.

أيضاً يدعم Y29 بطارية بقدرة 5500 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ويدعم الهاتف معايير IP64 في مقاومة الماء والغبار، كما يأتي بمعايير MIL-STD-810H، ويضم مكبرات صوتية مزدوجة، ويدعم الإتصال بشبكات 5G، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويتوفر vivo Y29 بإختيارات ألوان تتضمن الأزرق، والذهبي، وأيضاً اللون الأسود، على أن ينطلق النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 165 دولار.

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