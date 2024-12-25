الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-12-2024 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 09:43 ص

ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-12-2024  مقابل الجنيه المصرى   فى تعاملات اليوم فى بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم  50.83 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

 

وجاء  سعر الدولار فى صباح تعاملات اليوم الأربعاء،   بالبنك الأهلى  المصرى 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه  للبيع وسجل فى بنك مصر للشراء  50.85 جنيه و 50.95 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.85 جنيه 50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه  للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى  للأسعار حال تغيرها.

 

وجاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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