شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث منتظر.. حذف جميع كلمات المرور فى Chrome على iOS بسهولة وسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل Google تجديد تجربة المستخدمين على Chrome عبر الأنظمة الأساسية، حيث تقدم شركة التكنولوجيا العملاقة الآن ميزة في مدير كلمات المرور في المتصفح تتيح لك حذف جميع كلمات المرور المحفوظة بنقرة واحدة.

ويمكن تأكيد أن هذه الميزة قيد الاختبار حاليًا في Chrome Canary، القناة التجريبية للمتصفح، وقد تم رصج رسالة تأكيد على Chromium Gerrit تلمح إلى ذلك، حيث يمنح هذا Chrome على iOS ميزة على Safari من Apple، والذي لم يمتلك هذه الإمكانية بعد.

الميزة مخفية حاليًا خلف علامة "تمكين حذف جميع كلمات المرور المحفوظة في GPM" في Chrome Canary، وعند تنشيطها، تضيف زر "حذف الكل" داخل إعدادات مدير كلمات المرور في Google. بضغطة واحدة، يمكنك إزالة جميع كلمات المرور ومفاتيح المرور والبيانات المرتبطة الأخرى المخزنة في المدير بشكل دائم، تمامًا كما هو الحال على سطح المكتب.

"هذا جزء من الجهد الإجمالي لدعم حذف جميع كلمات المرور في GPM"، كما جاء في الرسالة، في إشارة إلى مدير كلمات المرور من Google، ويتوفر مدير كلمات المرور من Google على نطاق واسع عبر منصات متعددة، بما في ذلك Windows وMac وLinux وChromeOS وAndroid وiOS.

وهناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل المستخدم يختار مسح جميع كلمات المرور مرة واحدة. على سبيل المثال، إذا كنت قلقًا بشأن اختراق مدير كلمات المرور، فقد يكون مسح جميع بيانات الاعتماد الخاصة بك هو أول شيء تريد القيام به لمنع الوصول غير المصرح به.

وفي مكان آخر من القصص المتعلقة بمتصفح Chrome، كانت Google تختبر أيضًا رسوم متحركة للإيماءات تشبه iOS لتنقلات صفحات الويب على Android. كما أنها تشدد حزام الأمان عند زيارة مواقع الويب غير الآمنة غير HTTPS وقد تستخدم قريبًا الذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات الاحتيال.