تكنولوجيا: Meta تدفع 32 مليون دولار لتسوية دعوى اختراق خصوصية المستخدمين باستراليا

القاهرة - سامية سيد - توصلت شركة Meta، الشركة الأم لشركة Facebook، إلى تسوية مع هيئة مراقبة الخصوصية الأسترالية بشأن دعوى Cambridge Analytica، حيث قالت هيئة مراقبة الخصوصية الأسترالية، إن شركة Meta Platforms وافقت على تسوية بقيمة 50 مليون دولار أسترالى (31.85 مليون دولار، مقابل أن تغلق بذلك إجراءات قانونية طويلة ومكلفة للشركة الأم لفيسبوك بشأن فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

تفاصيل دعوى كامبريدج أناليتيكا وشركة Meta Platforms

كان مكتب مفوض المعلومات الأسترالي قد زعم أن المعلومات الشخصية لبعض المستخدمين تم الكشف عنها لتطبيق اختبار الشخصية الخاص بفيسبوك، This is Your Digital Life، وقد أبلغت صحيفة الجارديان عن الخروقات لأول مرة في أوائل عام 2018، وتلقت فيسبوك غرامات من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى عام 2019.

في حين كانت هيئة تنظيم الخصوصية فى أستراليا متورطة فى معركة قانونية مع شركة Meta منذ عام 2020، ووفقًا لبيان عام 2020، فإن البيانات الشخصية لـ 311.127 مستخدمًا أستراليًا على Facebook كانت "معرضة لخطر الكشف عنها" لشركة الاستشارات Cambridge Analytica وتم استخدامها لأغراض تحديد الملفات الشخصية، وقد أقنعت المحكمة العليا في مارس 2023 بعدم سماع الاستئناف، وهو ما يعتبر فوزًا سمح للمراقب بمواصلة مقاضاته.

وفي يونيو 2023، أمرت المحكمة الفيدرالية في البلاد شركة Meta ومفوض الخصوصية بالدخول في وساطة، وقالت مفوضة المعلومات الأسترالية إليزابيث تيد: "إن التسوية اليوم تأتي لمعالجة المخاوف بشأن خصوصية الأفراد في أستراليا".

وكانت شركة كامبريدج أناليتيكا الاستشارية البريطانية معروفة بحفظها لبيانات شخصية لملايين مستخدمي فيسبوك دون إذنهم، قبل استخدام البيانات بشكل أساسي للإعلان السياسى، بما فى ذلك مساعدة دونالد ترامب وحملة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.

رد شركة ميتا

وقال متحدث باسم شركة ميتا، لرويترز إن الشركة توصلت إلى تسوية للدعوى القضائية في أستراليا على أساس عدم الاعتراف، مما أغلق فصلاً من الادعاءات المتعلقة بالممارسات السابقة للشركة.