شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من خرائط جوجل تحميك من غرامات السرعة القصوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل خرائط جوجل، على ميزة جديدة للتأكد من عدم انتهاك الحد الأقصى للسرعة عن طريق الخطأ وتقليل خطر فرض غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني، حيث إن دقة حدود السرعة والعلامات الأخرى التي تظهر على التطبيق هي كل ما يجب على السائقين الحذر منه.

وتعد هذه المهمة مهمة ضخمة تتمثل في الحفاظ على تحديث هذه البيانات لكل طريق وكل بلد، لكن جوجل توصلت إلى طريقة هامة لضمان أن تكون حدود السرعة المعروضة على خرائط جوجل أكثر دقة من أي وقت مضى في المملكة المتحدة،كل ذلك بفضل شركات خارجية تشارك لقطات كاميرا لوحة القيادة.

وقد أعلنت جوجل عن شراكة جديدة مع شركة DPD وصانع كاميرات لوحة القيادة Nextbase، مما يسمح للسائقين باختيار المشاركة إذا كانوا يريدون مشاركة لقطاتهم لتحسين الدقة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي بعد ذلك تحليل اللقطات بحثًا عن أي علامات مرورية يراها وتحديث التحذيرات التي تظهر على تطبيق خرائط جوجل.

ويقول موقع جوجل على الويب: "تعمل جوجل مع شركات خارجية موثوقة تجمع الصور في شكل مقاطع فيديو قصيرة من مصنعي كاميرات لوحة القيادة التجارية والاستهلاكية، وللحفاظ على الخرائط حديثة ومحدثة، تستخدم جوجل الصور للكشف عن التغييرات في العالم الحقيقي والتحقق منها، مثل تحديثات حدود السرعة وعلامات المرور الجديدة.

وييتم حذف أي لقطات تمت مشاركتها بعد استخدامها لاستخراج معلومات الطريق الجديدة التي تبحث عنها Google.