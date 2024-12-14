شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتخذ الخطوة الأولى تجاه إنتاج جهاز iPhone 17 Air.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

دخل iPhone 17 Air مرحلة تقديم المنتج الجديد (NPI)، وهى الخطوة الأولى نحو تصنيع الإصدار فائق النحافة، ويُعتقد أن أبل أعطت الأولوية للتصميم الأنيق فوق مجموعة الميزات للإصدار القادم، والذي قد يكون أغلى إصدار في مجموعة iPhone 17.

ما نتوقعه من iPhone 17 Air

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، كانت أبل لديها باستمرار ثلاثة إصدار iPhone كل عام:



• iPhone

• iPhone Pro

• iPhone Pro Max

حاولت الشركة حتى الآن تجربتين مختلفتين مع إصدار رابع - mini و Plus، وكان mini، كما يوحي الاسم، نسخة أكثر قابلية للحمل من iPhone العادى، و نموذج Plus عبارة عن iPhone قياسي بشاشة أكبر.

فيما أنه في العام المقبل، نتوقع أن تجرب أبل نهجًا ثالثًا: iPhone 17 Air، وسيكون له شاشة بحجم مماثل لجهاز iPhone 16 Plus، لكنه سيكون أنحف كثيرًا.

أشارت التقارير إلى أن هذا سيكون أنحف هاتف آيفون من إنتاج شركة آبل على الإطلاق، حيث يبلغ سمكه حوالي 6 مم، أو أرق بنسبة 25% من الطراز القياسي.

كما أنه من حيث المواصفات، من المتوقع أن يكون أقرب إلى الإصدار الأساسي من Pro، ولكن بكاميرا واحدة فقط.

وعلى الرغم من ذلك، فقد اقترح البعض أنه قد يكون الإصدار الأكثر تكلفة في التشكيلة، حيث تأمل شركة آبل أن يكون هناك عدد كافٍ من الأشخاص على استعداد لدفع مبالغ كبيرة مقابل التصميم الأنيق.

من المحتمل أن يكون هذا بمثابة خطوة أولى نحو عامل شكل أنحف تهدف الشركة إلى تكراره عبر التشكيلة بأكملها في المستقبل.

وأفادت Digitimes أن الإصدار القادم دخل الآن الخطوة الأولى نحو التصنيع: مرحلة تقديم المنتج الجديد (NPI).

هذه هي النقطة التي تقوم فيها شركة آبل وموردوها بتقييم جدوى تصنيع التصميم المقصود، ويعمل مهندسو المنتجات في شركة آبل مع مهندسي الإنتاج في شركة فوكسكون لتقييم طرق التصنيع المطلوبة لتجميع الجهاز، والتأكد من أن الأساليب المخطط لها تبدو عملية.

قد يتم إجراء تغييرات صغيرة جدًا على تصميم المنتج في هذه المرحلة لتتماشى مع قدرات التصنيع، وسيتبع ذلك إنشاء خط إنتاج اختباري صغير الحجم لضمان توافق نظرية التصنيع مع الممارسة.

