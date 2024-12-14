شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطرح التدريجي لنظام iOS 18 قد يسبب تأخير الجدول الزمنى لـ iOS 19 والان مع تفاصيل الخبر

قدمت شركة أبل ميزات برمجية جديدة خلال مؤتمر WWDC في يونيو، تليها تحديثات كاملة وإصدارات iPhone جديدة في سبتمبر، ولكن هذه المرة، مع الطرح التدريجي لميزات Apple Intelligence في iOS 18، يبدو أن مستخدمي iPhone قد ينتظرون فترة انتظار أطول قبل أن يتمكنوا من وضع أيديهم على ميزات iOS 19 الجديدة التي من المرجح أن تعرضها أبل في مؤتمر WWDC 2025.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، تم طرح iOS 18 بشكل متدرج، مع إطلاق بعض التحديثات مثل 18.1 و18.2 بالفعل، ولكن وفقًا للصحفي التقني الشهير مارك جورمان، فإن جدول الإصدار المتأخر هذا أثر على الجدول الزمني لتطوير iOS 19.

كما أن جزءًا كبيرًا من التأخير كان بسبب Apple Intelligence، الذي طرح بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الأولية في iOS 18.1، مع ميزات أخرى ظهرت في تحديث 18.2.

ومع ذلك، فإنه مع استمرار العمل على iOS 18.3 وiOS 18.4، الذي من المفترض أن يحمل Siri المحدثة، والذي من المتوقع أن يتم طرحه في أبريل، فمن الواضح أن أبل لديها الكثير من العمل قبل أن تصل إلى iOS 19.

يشير جورمان إلى أن الطرح المتأخر لميزات iOS 18 يتسبب في بعض التأثيرات المتتالية على الجدول الزمني لـ iOS 19.

تبدأ أبل عادةً في الاستعداد لتحديث نظام التشغيل التالي في هذا الوقت، لكن بعض الفرق لا تزال تعمل على ميزات iOS 18، مثل Siri.

هذا يعني أن iOS 19 من المحتمل أن يتبع نفس نمط الطرح البطيء، مما قد يجعل بعض مستخدمي أبل يشعرون بالإحباط.

مع ذلك، فإن نظام التشغيل iOS 18 يعد ترقية قوية جدًا، حتى بدون ميزات الذكاء الاصطناعي، لذا، حتى لو جاء نظام التشغيل iOS 19 بعد ذلك بقليل أو على مراحل، فهذا لا يمثل مشكلة كبيرة.



