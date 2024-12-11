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تكنولوجيا: عرض مزعوم لـ Nintendo Switch 2 من قبل صانع ملحقات

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: عرض مزعوم لـ Nintendo Switch 2 من قبل صانع ملحقات 1/2
  • تكنولوجيا: عرض مزعوم لـ Nintendo Switch 2 من قبل صانع ملحقات 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعتقد أن شركة Satisfye، المصنعة للملحقات، قد كشفت عن جهاز Nintendo Switch 2 عن طريق الخطأ. في إعلان أُزيل لاحقًا، لاحظه مستخدمو X @1DaP_PaD1 و @nRAYm2002، عرضت الشركة صورة ظلية يُعتقد أنها للجهاز الجديد.

ظهرت الصورة بشكل غير واضح، مما صعّب تحديد التفاصيل الدقيقة. ولكن من خلال ما يمكن رؤيته، يبدو أن تصميم Nintendo Switch 2 مشابه بشكل كبير للجيل السابق. يُتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة أكبر، بينما تظل وحدات Joy-cons دون تغييرات كبيرة في الوظائف.

تُظهر الصورة تلميحات عن نوع من الارتباط المغناطيسي، ولكن لا يمكن تأكيد ذلك بناءً على لقطة واحدة. في كل الأحوال، يتماشى هذا التصميم مع تسريبات CAD السابقة. عادةً ما يشير ظهور الملحقات إلى أن المنتج النهائي قد يكون قريب الإطلاق.

ذكرت شائعات سابقة أن Nintendo تخطط للإعلان عن Switch 2 في يناير 2025 مع إطلاقه في مارس. حتى لو لم يتحقق هذا الجدول الزمني، أكدت الشركة أنها ستكشف عنه قبل نهاية السنة المالية 2024، مما يعني إعلانًا بحلول أبريل على أبعد تقدير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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