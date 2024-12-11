تكنولوجيا: One UI 7.1 يتيح إزالة الأصوات المحيطة أثناء تسجيل الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن إصدار النسخة التجريبية من One UI 7.0 في وقت سابق من هذا الشهر، ومع ذلك تشير التسريبات إلى أن تحديث One UI 7.1 سيضيف ميزة جديدة مميزة تُدعى AI Audio Eraser.

نشر أحد المسربين المعروفين على Weibo لقطة شاشة توضح وصفًا لهذه الميزة، التي يُتوقع أن تُزيل الأصوات المحيطة من مقاطع الفيديو. كما تتيح الأداة للمستخدم ضبط مستوى الصوت أو الأصوات الأخرى.

على سبيل المثال، يُمكن تعزيز أصوات الأشخاص أثناء تسجيل مقطع فيديو في الشارع وتقليل ضوضاء الرياح أو حركة المرور. يعتمد الذكاء الاصطناعي على التعرف على الأصوات الشائعة، مما يُتيح ضبط مستويات الصوت لكل صوت على حدة.

نظرًا لأن One UI 7.0 لا يزال في مراحله التجريبية الأولى، فمن المتوقع أن يصل تحديث 7.1 في وقت ما العام المقبل. هناك احتمال أيضًا أن تُخصص سامسونج هذه الميزة لسلسلة Galaxy S25، مما يجعلها حصرية.

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