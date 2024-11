تكنولوجيا: علامة فوجي فيلم تطلق طابعة الهاتف الذكي الجديدة “إنستاكس ميني لينك 3™”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الإمارات العربية المتّحدة، دبي، 15 أكتوبر 2024 – تعلن علامة فوجي فيلم عن إطلاق إصدارها الجديد من طابعات الهاتف الذكي “إنستاكس ميني لينك 3™” لطباعة الصور المُلتقطة بواسطة الهاتف الذكي على أفلام إنستاكس※1 التي تأتي بحجم البطاقة.

تنتمي طابعة ميني لينك 3 إلى الجيل الثالث من سلسلة طابعات إنستاكس ميني لينك™ التي اكتسبت شعبية عالمية لقدرتها على توفير تجارب صور ملؤها المتعة وتخليد أجمل الذكريات مع الأصدقاء. توفّر هذه الطابعة وظيفة طباعة الصور الفورية والعملية التي اشتهرت بها سابقاتها، غير أنّها تطلّ بوظيفتَين جديدتَين وهما إنستاكس إير استوديو™ (™instax AiR Studio) والنقر للتلصيق (Click to Collage). تتيح وظيفة “إنستاكس إير استوديو™” للمستخدمين التقاطَ الصور كما يحلو لهم باستخدام تأثيرات الواقع المعزّز ثلاثية الأبعاد، بحيث يمكنهم تزيين مَشاهدهم باستخدام تطبيق مخصّص لهذه الوظيفة. أمّا وظيفة “النقر للتلصيق” فتوفّر فرصة دمج سلسلة من الصور في إطار واحد بشكلٍ احترافي (ابتكار الكولاج)، وذلك على نحوٍ يحاكي كشك التصوير. لذلك، لا عجب أن ترتقي هاتان الوظيفتان بتجربة التصوير إلى مستويات جديدة، من مرحلة التصوير حتّى عملية طباعة الصور، حيث يزداد التصوير متعةً ضمن المجموعات الكبيرة وراحةً ضمن المجموعات الصغيرة.

هذا ويتزامن إطلاق طابعة ميني لينك 3 مع طرح الفيلم المصغّر الجديد “SPRINKLES” الذي يضفي لمسة مرحة على الصور بتصميمه النابض بالألوان، حيث يزدان إطاره بأنماط ملوّنة على شكل حبيبات السكّر المُستخدمة للتزيين. تضفي الرشّات الفضية بريقاً معدنياً يبرز التصميم. الفيلم ملوّن وجذاب، ولكنه لا يصرف الانتباه عن الصورة. إنه مثالي للطباعة باستخدام ميزات “INSTAX Air Studio” و“Click to Collage” المميزة في جهاز ميني لينك.3

منذ أن انطلقت سلسلة طابعات ميني لينك عام 2019، سرقت قلوب العملاء من مختلف الأجيال حول العالم، ويعود ذلك إلى قدرتها على طباعة الصور المخزّنة في الهاتف الذكي على أفلام إنستاكس™ في كلّ زمان ومكان، فتقدّمها بجودة عالية بينما تعتمد على تطبيق خاص بها ※2 يتّصل بالطابعة عبر خاصية البلوتوث. ※3 توسّعت محفظة سلسلة إنستاكس™ لينك مع إطلاق طابعة إنستاكس لينك وايدTM التي تتوافق مع أفلام إنستاكس™ بالتنسيق العريض، فضلاً عن طابعة إنستاكس سكوير لينكTM التي تطبع الصور على أفلام إنستاكس™ بتنسيقها المربّع.

وبهدف تعزيز مزايا سلسلة إنستاكس™، بما فيها ميني لينك 3، أطلقت فوجي فيلم نسخةً محدثةً من إنستاكس أب! (TM instax UP!) في 13 أغسطس. إنّه تطبيق مشهور لكاميرا إنستاكس على الهاتف الذكي※4 يتيح للمستخدمين مسح مطبوعات إنستاكس وحفظها بواسطة هاتف ذكي لتسهيل تحويلها إلى نُسخ رقمية. وقد أضاف التحديث وظيفة “إنستاكس دايز” (™instax Days)، حيث يستطيع المستخدمون إنشاء الروزنامة الخاصة بهم عبر إضافة أسماء الفعاليات إلى مطبوعات إنستاكس™ التي التقطوها. كما يمكنهم نقل الصور المطبوعة من تطبيق ميني لينك 3 وإضافتها إلى الروزنامة، فضلاً عن ترتيب بيانات مطبوعات إنستاكس™ التي تمّ مسحها بحسب التاريخ للعودة إليها حين يشعرون بالحنين إلى الماضي، فبذلك ترتقي هذه الوظيفة بتجربة طابعة إنستاكس™ إلى مستويات جديدة من التميّز.

علاوةً على ذلك، تتّصل طابعة إنستاكس ميني لينك 3™ بكاميرا إنستاكس بال™ عبر خاصية البلوتوث، ما يوفّر إمكانية التقاط الصور وطباعتها أثناء التنقّل. والجدير بالذكر أنّ كاميرا إنستاكس بال™ صُمّمت بحجم كفّ اليد لتتيح للمستخدمين التقاط الصور متى شاؤوا وأينما كانوا. وتتوفّر فيها عدّة أوضاع، أوّلها الوضع القياسي (Standard) الذي يتمّ تفعيله عند الضغط على زرّ الغالق الموجود على اللوحة الخلفية، ويستخدم العدسة واسعة الزاوية للتصوير من موقعٍ مرتفعٍ أو التقاط صورة بزاوية حادة، وهو أمرٌ يصعب تحقيقه باستخدام الهواتف الذكية إذ يتحتّم على المرء استخدام يد واحدة فقط لالتقاط صورة ديناميكية تستعرض مساحة أكبر من الخلفية. أمّا الوضع عن بُعد (Remote) فيستخدم خاصية البلوتوث لتوصيل الكاميرا بهاتف ذكي ثُبّت عليه تطبيق خاص بها، ويوفّر إمكانية الاطلاع على الصور على الهاتف الذكي أثناء التقاطها. ونصل الآن إلى وضع التصوير باستخدام فاصل زمني (Interval) حيث تلتقط الكاميرا الصور بشكل متواصل وفقاً لفاصل زمني مدّته ثلاث ثوانٍ. ومن شأن هذه الخصائص أن تميّز هذه الكاميرا عن سائر كاميرات الهواتف الذكية، لاسيّما مع تجارب التصوير الاستثنائية التي توفّرها.

ستواصل شركة فوجي فيلم توسيع عالم نظام الصور الفورية “إنستاكس™” الذي يتيح للأشخاص الاستمتاع بطباعة الصور مباشرةً.

※1 إنستاكس، ومطبوعات إنستاكس وإنستاكس ميني لينك 3 هي علامات تجارية مسجّلة لشركة فوجي فيلم.

※2 “instax mini Link” هو تطبيق مجاني لأجهزة أندرويد وآي أو إس. يمكن تنزيله من غوغل بلاي على أجهزة أندرويد ومن آب ستور على أجهزة آي أو إس. أندرويد وغوغل بلاي هما علامتان تجاريتان أو مسجلتان لشركة غوغل. آيفون وآب ستور هما علامتان تجاريتان لشركة آبل. تُستخدم علامة آيفون في اليابان بموجب ترخيص من شركة أيفون المحدودة (Aiphone Co., Ltd). وتُستخدم علامة آي أو إس بموجب ترخيص من شركة سيسكو في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من البلدان.

※3 اسم خاصية البلوتوث® وشعارها علامةٌ تجارية تملكها مجموعة Bluetooth SIG, Inc، وتستخدم شركة فوجي فيلم هذا الاسم والشعار بموجب ترخيص.

※4 ™!instax UP هو تطبيق مجاني لأجهزة أندرويد وآي أو إس.

أسماء منتجات، وتواريخ الإصدار والأسعار

اسم المنتج تاريخ الإصدار السعر (1) “إنستاكس ميني لينك 3™ “ أكتوبر 15 th 119$ بدون الضريبة (2) فيلم إنستاكس ™ المصغّر “SPRINKLES”

إنستاكس ميني لينك 3™

تطلّ طابعة إنستاكس ميني لينك بتصميم جديد يحمل شعار علامة إنستاكس™ الذي يستقرّ فوق الخطوط العمودية التي لطالما تميّزت بها سلسلة طابعات “ميني لينك”. عند تشغيل الطابعة، تضيء مصابيح الليد الثلاثة الموجودة أسفل شعارها بثلاثة ألوان رائعة تعكس روعة تجربة التصوير مع طابعة ميني لينك 3. كما تتوفّر بثلاثة ألوان مواكبة للموضة، ألا وهي الأبيض المائل إلى الرمادي (CLAY WHITE)، والزهري الوردي (ROSE PINK)، والأخضر المائل إلى الرمادي (SAGE GREEN)، ما يوفر مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف الأذواق والتفضيلات.

فيلم إنستاكس™ المصغّر “SPRINKLES”

المزايا الأساسيّة لطابعة إنستاكس ميني لينك 3™

طباعة صورة أو لقطة ثابتة مُستخرجة من مقطع فيديو بمنتهى السهولة

يمكن للمستخدمين تعديل صورة مخزّنة على الهاتف الذكي قبل طباعتها بسهولة تامة، وذلك بفضل آليات التعديل السلسة المتوفّرة ضمن التطبيق الخاص بها، إذ تتيح لهم تكبير الصورة وتصغيرها وتدويرها فضلاً عن تطبيق فلتر عليها وضبط سطوعها للحصول على النتيجة المرجوّة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح التطبيق باستقدام مقاطع الفيديو المحفوظة في الهاتف الذكي وتعديلها، حيث يتمكّن المستخدمون من الاطلاع على لقطات ثابتة في الفيديو عبر التمرير يميناً أو يساراً من أجل اختيار أفضل لقطة لطباعتها.

وظيفة “إنستاكس إير استوديو™” لتزيين المشاهد باستخدام تأثيرات الواقع المعزّز ثلاثية الأبعاد

تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين جمع تأثيرات الواقع المعزّز ثلاثية الأبعاد لتزيين الصور باستخدام التطبيق المخصّص لها، فتضفي المتعة على تجربة التقاط الصور ومقاطع الفيديو ودمج الصور في إطار واحد كذلك.

تتوفّر ثلاثة أنواع من تأثيرات الواقع المعزّز، ألا وهي “Back” لتعديل خلفية موضوع الصورة، و”Decor” لتزيين المنطقة المحيطة به، و”Effect” لابتكار صورة تتخلّلها عناصر متحرّكة مُبتكرة بتقنية الواقع المُعزّز. ويمكن استخدام تأثير الواقع المعزّز بمفرده أو جمعه مع تأثيرات أخرى لتزيين الصورة.

يقدّم التطبيق أيضاً وظيفة “العرض المباشر عن بُعد” (Remote Live View) التي تتيح للمستخدمين مشاركة شاشتهم مع الآخرين أثناء التصوير، ويتمّ ذلك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في التطبيق بواسطة هاتف ذكي آخر. كما يمكن مشاركة بث فيديو مباشر مع الشخص الذي يتم تصويره أثناء عرض تأثيرات الواقع المعزز.

وظيفة “النقر للتلصيق” تتيح للمستخدمين التقاط سلسلة من الصور ودمجها في إطار واحد بطريقة مشابهة لكشك التصوير

تسمح وظيفة “النقر للتلصيق” للمستخدمين بابتكار مطبوعات مجمّعة باستخدام تطبيق مخصص يوفّر لهم إمكانية التقاط ما يصل إلى ستّ صور، وفقاً لعدّ تنازلي من ثلاثة إلى واحد يُعرض على الشاشة. ويمكن اللجوء إلى تغيير الوضعيات وتعبيرات الوجه لالتقاط اللحظات السارّة وحفظها بطريقة إبداعية ضمن إطار واحد، تماماً مثل تجربة التقاط الصور في أكشاك التصوير.

عند طباعة الصور المجمّعة بواسطة طابعة ميني لينك 3، تأتي ميزة إنستاكس أنيمايشن™ للصور المتحرّكة لتدمج صوراً متعدّدة في كتاب مؤلّف من صور متحرّكة. لمشاهدة الفيديو، يجب مسح رمز الاستجابة السريعة المطبوع على طابعة إنستاكس. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك طباعة كتاب الصور المتحرّكة وتقديمه للأصدقاء أو العائلة، كما يمكن مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

الترويج لطابعة “إنستاكس ميني لينك 3™”

ميني لينك 3 هي طابعة للهواتف الذكية تسهّل عملية طباعة الصور من الهاتف الذكي مباشرةً، كما تنطوي على مزايا جديدة نذكر منها وظيفة إنستاكس إير استوديو™︎ لتزيين المشاهد بتأثيرات الواقع المعزّز، ووظيفة “النقر للتلصيق” لتوفير تجربة تصوير استثنائية تضاهي أكشاك التصوير. واتّخذت هذه الطابعة عبارة “تحويل لحظاتك إلى متعة خالصة” شعاراً ترويجياً لها، إذ يعكس هدفها المتمثّل في تمكين المستخدمين من الارتقاء بحياتهم اليومية من خلال طرق ممتعة، بدءاً من التقاط صور السيلفي مع شخصٍ أو شخصين وصولاً إلى التقاط صور نابضة بالحياة مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء والأحباء. واستُخدم الشعار الترويجي عبر الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المتاجر لنشر طابعة إنستاكس ميني لينك 3™ إلى أكبر عددٍ ممكن من الجماهير.

النسخة المحدثة لتطبيق ™!instax UP

تمّ إطلاق نسخة محدثة من تطبيق ™!instax UP في 13 أغسطس. يمكن لتطبيق ™!instax UP تحويل مطبوعات إنستاكس™ بسهولة إلى بيانات رقمية عبر مسح المطبوعات الكاملة، بما فيها الإطارات المحيطة، والحفاظ على الدرجة اللونية الناعمة التي تتميز بها إنستاكس. كذلك، يمكن ربط هذا التطبيق بتطبيق ميني لينك 3 المتخصّص لنقل المطبوعات الموجودة فيه إلى تطبيق ™!instax UP وجمعها.

ومع تحديث النسخة، أضيفت ميزة جديدة تحمل اسم إنستاكس دايز™ تسمح للمستخدمين بابتكار روزنامات خاصة بهم عن طريق إضافة أسماء الفعاليات إلى مطبوعات إنستاكس™ التي التقطوا صورةً لها. وهكذا يمكنهم تنسيق مطبوعات إنستاكس الممسوحة وتلك المنقولة من تطبيق ميني لينك 3 بحسب التاريخ، بحيث يسهل عليهم أن يلقوا نظرة على ذكرياتهم. علاوةً على ذلك، توفّر ميزة إنستاكس دايز™ استخدامات جديدة للتطبيق، إذ تسمح للمستخدمين بمشاركة روزنامتهم بشكل فوري على وسائل التواصل الاجتماعي، ليطّلع عليها أكبر عدد ممكن من الأصدقاء.

السعر والتوافر

تتوفّر طابعة إنستاكس ميني لينك™ في كافة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل 119 دولار أميركي بدون الضريبة.

في الإمارات العربية المتحدة، تتوفّر الكاميرا في Grandstores، وفي المملكة العربية السعودية عبر موقع أمازون، وفي الكويت على موقع xcite.com، وفي قطر على موقع electronyat.qa.

*قد تختلف الأسعار بحسب البلد ومتجر البيع بالتجزئة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني https://instax.com/.

نبذة عن فوجي فيلم:

تقدّم فوجي فيلم التي تُعَد شركة رائدة عالمياً في مجال التصوير الفوتوغرافي، مجموعةً متنوعةً من المنتجات والحلول لتلبّي المتطلّبات المتطوّرة باستمرار للمستهلكين والمحترفين. تتباهى فوجي فيلم بتاريخ حافل بالابتكارات، وتواصل إلهام الآخرين وإشعال حماستهم من خلال طرح أحدث الأجهزة التكنولوجية المتطوّرة في عالم التصوير.

نبذة عن إنستاكس:

احتفلت سلسلة “إنستاكس” من الكاميرات الفورية التي تمّ طرحها في العام 1998، بعيدها الـ25 في العام 2023. تأسّست شركة “إنستاكس” في اليابان وسرعان ما أصبحت علامةً عالميةً يتمّ التسويق لها في أكثر من 100 بلد حول العالم، بما يشمل الشرق الأوسط وأوروبا والقارتَين الأميركيّتَين والصين وجنوب شرق آسيا. تحظى كاميرات “إنستاكس” بالاستحسان لقدرتها على طباعة الصور التي توثق أجمل اللحظات بشكل فوري، لا بل لكونها أيضاً أداة تواصل جديدة أو وسيلةً للتعبير عن الذات بهدف تشارك المشاعر التي تخالج المرء. تشهد قاعدة العملاء تزايداً سريعاً مع توسّع انتشار مجموعة المنتجات، بما في ذلك الكاميرات الفورية التناظرية، والكاميرات الفورية الهجينة والكاميرات الرقمية المجهّزة بنظام مراقبة خلفي والتي تتيح للمستخدمين اختيار صورة للطباعة، إلى جانب طابعة الهاتف الذكي لطباعة الصور على الهاتف الذكي بسهولة. وقد أدّت فوجي فيلم دوراً فعّالاً في تعزيز التعاون على صعيد مجالات واسعة النطاق حول العالم، بما فيها الموضة والموسيقى والرياضة والألعاب.