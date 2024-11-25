شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تخطط لزيادة عدد عمليات إطلاق صواريخ ستارشيب فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة سبيس إكس إجراء ما يصل إلى 25 عملية إطلاق لصاروخها ستارشيب بحلول عام 2025 مع تجهيز المركبة الضخمة لرحلات الطاقم والبضائع إلى القمر والمريخ وربما أبعد من ذلك.

يظهر الإطلاق المستهدف لمركبة ستارشيب، والذى يتألف من المرحلة الأولى من الصاروخ المعزز سوبر هيفي والمرحلة العليا من مركبة ستارشيب الفضائية، في مسودة تقييم بيئي صادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية لمهام ستارشيب من بوكا تشيكا بولاية تكساس.

تتناول الوثيقة في المقام الأول الاعتبارات البيئية والعمليات التنظيمية المرتبطة برغبة سبيس إكس في زيادة وتيرة رحلاتها التجريبية لمركبة ستارشيب من منشأة ستاربيس في بوكا تشيكا.

وكان الهدف الأخير المعلن لشركة سبيس إكس، والذي تم تحديده في عام 2022 قبل أول رحلة للصاروخ في أبريل من العام التالي، هو إطلاق ما يصل إلى خمسة صواريخ ستارشيب سنويًا، ولكن الآن بعد أن دخلت الشركة في إيقاع مع رحلاتها التجريبية إجراء آخر رحلتين في غضون شهرين ، تريد سبيس إكس تكثيف جهودها من أجل تطوير الصاروخ بشكل أسرع.

وتنص الوثيقة على أن سبيس إكس تريد تنفيذ ما يصل إلى 25 عملية إطلاق مدارية سنوية لمركبة ستارشيب، وما يصل إلى 25 عملية هبوط سنوية لمعزز سوبر هيفي، وما يصل إلى 25 عملية هبوط سنوية لمركبة ستارشيب الفضائية.

وقال رئيس سبيس إكس إيلون ماسك إن الهدف النهائي هو رؤية مئات عمليات إطلاق ستارشيب كل عام، على الرغم من أن دعاة حماية البيئة يعتقدون أن كل عملية إطلاق لمركبة ستارشيب تلحق الضرر بالمنطقة المحلية .

فى حين أن عمليات الإطلاق ستنطلق من منشأة ستاربيس التابعة لسبيس إكس، فإن عمليات الهبوط يمكن أن تتم في عدد من المواقع، بما في ذلك في ستاربيس باستخدام أذرع ميكانيكية عملاقة لتأمين الصاروخ عند عودته، بنفس الطريقة التي حدثت في الاختبار الخامس على منصة عائمة في خليج المكسيك في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي، فى جنوب شرق المحيط الهادئ أو في المحيط الهندي.

اعتمادا على المرحلة التشغيلية للبرنامج، بالنسبة للهبوط في البحر، يمكن أن يكون لدى كل من Starship وSuper Heavy :(1) هبوط صعب بسرعة نهائية وتفكك عند الاصطدام مما يؤدي إلى حدث انفجاري على سطح الماء؛ (2) هبوط في مياه ناعمة وانقلاب وغرق أو انفجار عند الاصطدام بسطح الماء؛ فى المرحلة الثالثة تفكك أثناء إعادة الدخول مما يؤدي إلى سقوط الحطام في المحيط"، وفقًا لما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية في الوثيقة.

حتى الآن، حلقت مركبة الفضاء ستارشيب التي يبلغ ارتفاعها 120 متراً ست مرات، مع زيادة إيقاع رحلتها تدريجياً بمرور الوقت، باستثناء فترة زمنية أطول من المتوقع بين الاختبار الرابع والخامس، حيث كانت سبيس إكس تنتظر تصريح الطيران من إدارة الطيران الفيدرالية.

وتواجه شركة سبيس إكس ضغوطا لتجهيز نسخة معدلة من مركبة ستارشيب الفضائية لمهمة أرتميس 3 التابعة لوكالة ناسا، والتي تستهدف حاليا سبتمبر 2026، والتي ستهبط فيها أول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة الملونة على سطح القمر.