شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Neuralink تحصل على موافقة كندا لإجراء تجربة شريحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة نيورالينك Neuralink التابعة لإيلون ماسك، إنها حصلت على موافقة لبدء أول تجربة سريرية لها في كندا لشريحة دماغ مصممة لمنح الأفراد المشلولين القدرة على استخدام الأجهزة الرقمية ببساطة عن طريق التفكير.

ووفقا لما ذكره موقع "Indian express"، قالت الشركة الناشئة لشريحة الدماغ، إن الدراسة الكندية تهدف إلى تقييم سلامة ووظائف الغرسة الأولية التي تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي، أو شلل الأطراف الأربعة، من التحكم في الأجهزة الخارجية بأفكارهم.

وقال مستشفى شبكة الصحة الجامعية الكندية في بيان منفصل إن منشأته في تورنتو قد تم اختيارها لإجراء عملية جراحية عصبية معقدة.

زرعت نيورالينك الجهاز بالفعل في مريضين في الولايات المتحدة، وتقول الشركة إن الجهاز يعمل بشكل جيد في المريض الثاني في التجربة، الذي كان يستخدمه للعب ألعاب الفيديو وتعلم كيفية تصميم الأشياء ثلاثية الأبعاد.

تأسست شركة Neuralink في عام 2016 على يد ماسك ومجموعة من المهندسين، وهي تعمل أيضًا على بناء واجهة شريحة دماغية يمكن زرعها داخل الجمجمة، والتي تقول إنها قد تساعد في النهاية المرضى المعوقين على الحركة والتواصل مرة أخرى، واستعادة الرؤية.