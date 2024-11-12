تكنولوجيا: تطبيق خرائط جوجل يُحدّث عرض الطقس لتحسين وضوح الخريطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا العام، بدأت خرائط جوجل في عرض الطقس في الزاوية العلوية اليسرى، ولكنها نقلت الآن إلى مكان آخر ضمن تطبيق أندرويد. قبل هذه الخطوة، كانت خرائط جوجل تعرض الطقس في ورقة سفلية عند فتحها، مما يتيح لك تثبيتها في الجزء السفلي من الشاشة أثناء تصفح الخريطة.

بدلاً من أن يظهر الطقس فوق طبقة الخريطة، قامت جوجل بنقل أداة الطقس المستطيلة إلى ورقة “الأحدث في المنطقة”، التي تحمل اسم المدينة أو الحي أو المعلم الذي تتواجد فيه، وتنسحب من الأسفل.

عند التوسع الكامل للورقة، يظهر الطقس في الزاوية العلوية اليمنى، بينما يظهر في الزاوية السفلية اليمنى عندما تظهر الورقة فوق الشريط السفلي، وهو ما يحدث عند التفاعل مع طبقة الخريطة. تتوسع هذه البطاقة السفلية أكثر إذا نقرت على علامة التبويب “استكشاف”، بينما يمكنك سحب مقبض السحب لأسفل لاستبعاد الورقة بالكامل.

يُعتبر هذا التغيير ميزة لأنه يجعل طبقة الخريطة أقل ازدحامًا. لكن من المؤسف أنه إذا كنت ترغب في معرفة درجة الحرارة والحالة ومستوى جودة الهواء بسرعة أثناء استكشاف الخريطة، فإن المساحة القابلة للعرض تتقلص قليلاً.

يظهر هذا التغيير في الطقس حاليًا في القناة التجريبية (الإصدار 11.151.x)، لكنه لم يُنشر بعد في الإصدار الثابت.

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