تكنولوجيا: المواصفات الرئيسية لهواتف وان بلس القادمة OnePlus Ace 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم وان بلس للأسواق خلال الفترة القادمة جيل جديد من هواتف OnePlus Ace، ولقد رصدت هواتف OnePlus Ace 5 في تسريبات كشفت عن التفاصيل الرئيسية لهذه الإصدارات.

أكدت أحدث التسريبات على أن وان بلس تقدم سلسلة OnePlus Ace 5 بتصميم جديد، مع بعض المواصفات التي قدمت في الجيل السابق، مع بعض التغييرات المتوقعة في إعدادات الكاميرة.

ومن المقرر أن تدعم وان بلس الإصدارات الجديدة من هواتف Ace 5 بتصميم نحيف وعصري، كما تأتي هذه الإصدارات بتصميم مستوحى من هاتف OnePlus 13.

أيضاً من المقرر أن تدعم وان بلس سلسلة OnePlus Ace 5 بآداء قوي، على أن يضم الإصدار الرئيسي رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، لآداء سريع وكفاءة أعلى، مع تعدد المهام.

كما يأتي إصدار Pro بآداء أقوى بفضل معالج Snapdragon 8 Elite الجديد، الذي يدعم الهاتف بأفضل آداء في المهام المكثفة، ويتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام لآداء سلس وسريع في التطبيقات المختلفة.

ويضم هاتفي Ace 5 شاشة OLED مسطحة، إلا أن إصدار Pro يأتي بترقية في الشاشة BOE X2، أيضاً يدعم كلا الهاتفين جودة عرض 1.5K مع ألوان مشرقة ودقيقة عند مشاهدة محتوى الفيديو أو عند تشغيل الألعاب، أيضاً تدعم وان بلس الهاتفين بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

ويأتي OnePlus Ace 5 Pro بإعدادات مميزة في الكاميرة التي تتضمن مستشعر Sony IMX906 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر ISOCELL JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات telephoto، على أن تدعم هذه الكاميرات إلتقاط صور واضحة وبتفاصيل وألوان دقيقة.

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