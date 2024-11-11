تكنولوجيا: AOC تطلق شاشة الألعاب U27G40E 4K بتردد 160 هرتز وسطوع 450 نتس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة AOC شاشة ألعاب جديدة بدقة 4K تحت اسم الموديل U27G40E في السوق الصينية، بسعر يبلغ 1899 يوان (حوالي 264 دولارًا) ومتاحة الآن على موقع JD.com.

إليكم نظرة على مواصفاتها الرئيسية:

تأتي شاشة AOC U27G40E بلوحة مقاس 27 بوصة بدقة 4K (3840 × 2160)، مع معدل تحديث عالٍ يبلغ 160 هرتز لتقديم مرئيات فائقة السلاسة.

توفر الشاشة وقت استجابة قدره 1 مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي، مما يقلل من ضبابية الحركة ويعزز وضوح الصورة أثناء اللعب السريع.

توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 450 نتس، ونسبة تباين 1000:1، وتدعم ألوان 10 بت مع تغطية 100% لنطاق sRGB و95% لنطاق DCI-P3. تتميز بشهادة DisplayHDR 400، مما يحسن النطاق الديناميكي ويكشف عن التفاصيل في الظلال والإضاءة العالية، ما يمنحها صورًا واقعية.

كما تتيح دقة ألوان عالية بمؤشر ΔE<2 وتغطي 126% من sRGB و95% من DCI-P3، مما يجعلها مناسبة للألعاب والأعمال الإبداعية.

تأتي الشاشة أيضًا بوضع الضوء الأزرق المنخفض وتقنية Flicker-Free، مما يقلل من التعرض للضوء الأزرق الضار ووميض الشاشة، بهدف تقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل. كما تدعم أوضاع PBP (صورة بجانب صورة) وPIP (صورة داخل صورة)، مما يسمح بعرض محتوى من مصدرين مختلفين على نفس الشاشة، ما يعزز تعدد المهام.

تتضمن الشاشة وضع ألعاب مخصصًا بتقنية Adaptive Sync، مما يقلل من تمزق الشاشة ويعزز الأداء العام للألعاب، بجانب برنامج G-MENU الذي يتيح تخصيص إعدادات اللعبة واللون والسطوع لتجربة ألعاب محسنة.

أما من ناحية الاتصال، تحتوي الشاشة على منفذي HDMI 2.1 ومنفذ DP 1.4، بالإضافة إلى مقبس صوت 3.5 ملم. ويأتي حامل الشاشة قابلاً للتعديل ويشمل إدارة للكابلات وآلية تحرير سريعة، مع دعم لتعديل الإمالة والارتفاع والدوران والتركيب على الحائط بمقاس 100 × 100 مم.

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