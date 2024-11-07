تكنولوجيا: تحديثات نوفمبر تصلح أخطاء Google Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تنشر جوجل رسميًا تحديثات شهر نوفمبر لأجهزة Pixel المدعومة حتى الآن. حاليًا، تركز الشركة على تقديم التحديثات فقط للأجهزة التي تعمل بشرائح Tensor، مما يعني أن أجهزة مثل Pixel 5a 5G لم تتلقَ تحديثات جديدة منذ شهرين، بينما تستمر أجهزة مثل Pixel 6 وPixel 6 Pro في تلقي الدعم.

في خطوة مفاجئة، كشفت Verizon عن تفاصيل تحديثات هذا الشهر قبل إعلان جوجل الرسمي. وفقًا لموقع 9to5Google، أوضح مشغل الشبكة تغييرات التحديث لسلاسل Pixel 6 وPixel 7 وPixel 8 وPixel 9، مع ملاحظة أن Pixel 9 فقط تلقى إصلاحات كبيرة.

يأتي تحديث AP3A.241105.007 لسلسلة Pixel 6 وPixel 7 وPixel 8 ليضيف تصحيحات أمان نوفمبر 2024، وتحسينات عامة على التحولات والرسوم المتحركة لواجهة المستخدم. أما التحديث AP3A.241105.008 لسلسلة Pixel 9، فيتضمن إصلاحات إضافية مثل:

معالجة نطاق Bluetooth في بعض الظروف.

حل مشكلة إمالة الكاميرا عند التكبير.

معالجة وميض النقاط البيضاء في الشاشة.

تحسين الأمان عبر أحدث تصحيحات أندرويد.

حل مشاكل السطوع التكيفي.

إصلاحات لوحة المفاتيح المتعلقة بزر الرفض.

تحسينات عامة في أداء واستقرار واجهة المستخدم.

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