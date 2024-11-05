تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات كاميرا Porsche Design Honor Magic 7 RSR ووضع Honor GT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor مؤخرًا عن هواتف Magic7 وMagic7 Pro، لكنها تخطط قريبًا لإضافة طراز ثالث يحمل اسم Porsche Design Honor Magic7 RSR. وقبل إصداره، كشف تسريب عن مواصفات كاميرته.

سيأتي Porsche Design Honor Magic7 RSR كخليفة لطراز Porsche Design Honor Magic6 RSR. وكما يوحي الاسم، فإن الهاتف هو نتيجة تعاون بين Honor وPorsche. وقد عرضت Honor تصميم Magic7 RSR بالفعل خلال حدث إطلاق سلسلة Magic7، ويبدو مشابهًا للغاية لتصميم Magic6 RSR.

يحتفظ جهاز Honor Magic7 RSR بمظهر Flyline المميز لتصاميم Porsche Design، حيث يظهر في الجزء الخلفي منه جزيرة كبيرة للكاميرا على شكل سداسي، وتحتوي على ثلاث كاميرات. يأتي Magic7 RSR بجوانب مسطحة وليست منحنية، بخلاف سابقتها.

وعلى عكس Magic6 RSR، الذي توفر باللونين الرمادي والازرق، سيتم طرح Magic7 RSR باللون الأرجواني مثل سيارة Porsche Macan EV 2024، إلى جانب اللون الرمادي.

أما بالنسبة لمواصفات الكاميرا المسربة التي كشف عنها حساب Digital Chat Station على Weibo، فسيتضمن Porsche Design Honor Magic7 RSR كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة، بالإضافة إلى كاميرا منظار بدقة 200 ميجابكسل، وهي نفس المستشعرات المستخدمة في Magic7 Pro.

على الرغم من عدم الكشف عن المستشعر الثالث، وهو كاميرا الزاوية فائقة الاتساع، فمن المحتمل أن تكون بدقة 50 ميجابكسل أيضًا.

كذلك، كشف المصدر عن خطط Honor لإطلاق هاتف Honor GT الذكي الجديد، والذي سيأتي كإجابة على هواتف الأداء العالي من سلاسل Redmi وiQoo.

ورغم عدم تأكيد الاسم بعد، فمن المحتمل أن يكون خليفة لهاتف Honor 90 GT الذي أُطلق قبل عام تقريبًا. من المتوقع أن يتضمن الهاتف شاشة مسطحة بدقة 1.5K، وبطارية كبيرة، وربما معالج Snapdragon 8 Gen 3.

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