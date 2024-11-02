تكنولوجيا: ميزة البحث في ChatGPT تأتي لمنافسة جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت وظيفة البحث المنتظرة من ChatGPT متاحة الآن تحت اسم ChatGPT Search، حيث تُسهل البحث في الويب نيابة عنك.

يتميز هذا التطوير بدمجه داخل ChatGPT نفسه، مما يتيح له أن يقرر البحث في الويب حول بعض المواضيع التي تطلبها منه. يمكنك أيضًا النقر يدويًا على خيار البحث بعد إدخال أي استفسار في مربع النص.

ووفقًا لتصريحات OpenAI، فإن ChatGPT Search “يمزج بين فوائد واجهة اللغة الطبيعية وقيمة النتائج الحديثة، بما في ذلك الأخبار وأسعار الأسهم وغيرها”. وقد تعاونت الشركة مع “مقدمي الأخبار والبيانات” لتوفير معلومات محدثة وتصميمات مرئية جديدة لفئات مثل الطقس، الأسهم، الرياضة، الأخبار، والخرائط.

باتت الدردشات مع ChatGPT تتضمن الآن روابط لمصادر مثل المقالات الإخبارية ومنشورات المدونات، وهي ميزة كان ينبغي تواجدها منذ البداية، لكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا.

ومع ذلك، عليك النقر على زر “المصادر” أسفل الرد لتظهر شريطًا جانبيًا يضم كافة المراجع. صرحت OpenAI بأنها تعاونت بشكل مكثف مع صناعة الأخبار واستفادت من التعليقات التي تلقتها من شركائها الناشرين حول العالم قبل إطلاق هذه الميزة.

كما أدمجت التعليقات التي جمعتها من النموذج الأولي لـ SearchGPT في تطوير بحث ChatGPT. وفي المستقبل، تعد الشركة بتطوير هذه الخدمة بشكل أفضل، “خاصةً في مجالات مثل التسوق والسفر”.

يتوفر الآن ChatGPT Search عبر موقع chatgpt.com، ومن خلال تطبيقات ChatGPT لسطح المكتب والهاتف المحمول، لجميع مستخدمي ChatGPT Plus وTeam، بالإضافة إلى مستخدمي قائمة انتظار SearchGPT.

وسيحصل مستخدمو Enterprise وEdu على إمكانية الوصول “خلال الأسابيع القليلة المقبلة”، بينما سيتمكن المستخدمون المجانيون من استخدام الميزة “في الأشهر المقبلة”.

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