تكنولوجيا: WhatsApp يطلق ميزة القوائم المخصصة لمحادثاتك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدر WhatsApp اليوم ميزة جديدة تحت مسمى “القوائم المخصصة”، والتي تمثل تطورًا لمرشحات الدردشة التي قدمها التطبيق في وقت سابق من هذا العام لتسهيل العثور على الرسائل بسرعة أكبر.

تتيح لك القوائم المخصصة تصفية محادثاتك إلى فئات من اختيارك، بحيث يمكنك إنشاء قائمة لأي غرض تريده: العائلة، العمل، الجيران، وغيرها.

لإنشاء قائمة جديدة، اضغط على علامة “+” في شريط التصفية أعلى علامة تبويب الدردشات في WhatsApp. ولتحرير القائمة، اضغط عليها مطولاً.

على غرار خاصية المفضلات، يمكنك إضافة كل من المجموعات والمحادثات الفردية إلى أي قائمة ترغب فيها. وستظهر جميع القوائم التي تقوم بإنشائها في شريط التصفية.

بدأ WhatsApp بالفعل بطرح هذه الميزة، لكن من المتوقع أن يستغرق وصولها إلى جميع المستخدمين بضعة أسابيع.

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