تكنولوجيا: تقرير ابل المالي للربع السابق يكشف عن نمو في الإيرادات بنسبة 6%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ابل عن تقريرها المالي للربع السابق، والذي يؤكد على نمو في الإيرادات بنسبة 6% نتيجة لمبيعات الجيل الجديد من هواتف الأيفون.

أوضح تقرير ابل للربع المالي الأخير الذي بدأ من يوليو وانتهى في شهر سبتمبر، الإنتعاش الذي سجلته ابل في الإيرادات مع إنطلاق سلسلة iPhone 16، حيث سجلت الشركة إيرادات بنسبة 94.9 مليار دولار.

ويوضح التقرير إرتفاع في إيرادات ابل بشكل عام نتيجة لمبيعات أجهزة ماك وهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، وأيضاً إرتفاع في إيرادات خدمات ابل، إلا أن الأجهزة القابلة للإرتداء لم تسجل زيادة في الإيرادات، حيث إنخفضت إيرادات ابل في هذا القسم بنسبة 3%.

ولقد أكد “Tim Cook” الرئيس التنفيذي لشركة ابل أن مبيعات هواتف الأيفون سجلت رقم قياسي في الإيرادات خلال شهر سبتمبر، كما ساهمت سلسلة iPhone 16 في تعزيز المبيعات في العشر أيام الأخيرة من هذا الربع.

يذكر أنه مع إرتفاع إجمالي الإيرادات لشركة ابل إلا أن صافي الدخل لشركة ابل إنخفض بنسبة 35% على أساس سنوي، ولقد أوضحت شركة ابل السبب في ذلك نتيجة دفع 14.3 مليار يورو أو ما يعادل (15.8 مليار دولار) بأثر رجعي للضرائب في أيرلندا.

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