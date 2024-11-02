شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة Apple Vision Pro تتوفر فى بلدين آخرين الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أبل نظارة "Apple Vision Pro" في البداية حصريًا في الولايات المتحدة في فبراير وبدأت توسعها الدولي في يونيو، والآن، تعمل الشركة على جلب النظارة إلى المزيد من البلدان مع توسع آخر تم إعداده للشهر المقبل.

وفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، نشر رئيس التسويق في أبل، Greg Joswiak، الإعلان في منشور على X: تستعد Apple Vision Pro للإطلاق في كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة في 15 نوفمبر.

سيكون هذا بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق أجهزة M4 Macs الجديدة.

وفي هذين البلدين، ستبدأ الطلبات المسبقة لـ Apple Vision Pro في 4 نوفمبر، الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي.

علاوة على ذلك، أصبحت صفحة الويب الخاصة بـ Vision Pro متاحة الآن على المواقع قبل فترة الطلب المسبق، ومع هذا التوسع الأخير، ستتوفر سماعة الرأس من أبل في 12 دولة إجمالاً.

يبلغ سعر نظارة Vision Pro 3500 دولار في الولايات المتحدة وهي منتج متخصص أكثر من كونها جهازًا رئيسيًا.

في الوقت الحالي، يبدو أن لدى أبل مخزونًا كافيًا من Vision Pro لتلبية الطلب في المستقبل المنظور، كما أشار تقرير حديث.

ويعتقد المحللون حاليًا أن أبل لديها مكونات كافية لما يصل إلى 600000 سماعة رأس بحلول نهاية العام.