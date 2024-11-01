شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق مزايا جديدة من Gemini لتطبيقات WhatsApp وGoogle Hom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لإطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي Gemini، كبديل لمساعد جوجل، فقد كشفت عن 7 ملحقات لـGemini على أندرويد والتي ستكون قيد التطوير، تمهيدًا لطرحها تدريجيًا لصالح WhatsApp وGoogle Home والهاتف والرسائل أيضًا، وستحل هذه الملحقات محل Google Assistant في هذه المهام.

مزايا جديدة متسحب البساط من Google Assistant

ستتيح لك ملحقة Gemini من WhatsApp إجراء مكالمات وإرسال رسائل، كما ستساعدك ميزة Generative AI في تأليف الرسائل وتحريرها لتبدو طبيعية وحوارية، وستستجيب Gemini للمطالبات العادية مثل "اتصل برقم [اسم جهة الاتصال] [الجوال، المنزل، العمل] باستخدام واتساب.

ولاستخدام هذه الميزة، فإنك ستحتاج إلى تثبيت تطبيق WhatsApp Messenger على هاتف أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android، ولن تكون الملحقة متاحة على شاشة القفل في الوقت الحالي ولن تعمل إلا مع المطالبات باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي.

كما تعمل ملحقات Gemini للرسائل والهاتف بطريقة مماثلة، وسيتمكن من إرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات هاتفية نيابة عنك على التوالي، كما يمكن أن يساعدك ملحق الرسائل أيضًا في إنشاء الرسائل وتحريرها.

وسيكون Gemini قادرًا على إجراء مكالمة بناءً على محادثتك، و على سبيل المثال، إذا طلبت منه أن يعرض لك بعض المطاعم الجيدة القريبة، فيمكنك حينئذٍ أن تطلب منه تلخيص المراجعات لبعضها وبعد ذلك، يمكنك ببساطة أن تطلب منه "الاتصال بهذا المطعم".

وسيسمح ملحق Google Home لـ Gemini بالتحكم في أجهزة المنزل الذكية التي يمكن لحساب جوجل الخاص بك الوصول إليها، ولهذا، تحتاج إلى أن تكون جزءًا من Google Home Public Preview، لا يمكنه تنفيذ بعض الإجراءات على أجهزة الأمان، ولكنه يسمح بمزيد من الأوامر المحادثة التي يمكن أن تتضمن أكثر من تعليمة واحدة.