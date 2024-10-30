نصيحة بشأن الملابس .. الأرصاد : انخفاض درجات الحرارة ليلا ونهارا

الشارقة - اميمة ياسر - قالت هيئة الأرصاد الجوية، على لسان عضو مركزها الإعلامي منار غانم، إن أغلب محافظات الجمهورية تشهد حاليًّا انخفاضًا في قيم درجات الحرارة ليلًا ونهارًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أنَّ الانخفاض لا يكون محسوسًا بشكل كبير خلال فترات النهار بسبب سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن البرودة موجودة بشكل كبير خلال فترات الليل، لا سيما في فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر.

وحثّت على ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة حال الخروج من المنزل في فترات الصباح الباكر أو العودة في فترات الليل المتأخر.

ونوهت بأن قيم درجات الحرارة نهارًا ليست مرتفعة بالشكل الكبير، وهي تدور حول المعدلات الطبيعية، بل ستشهد انخفاضًا في الأيام المقبلة خلال فترات النهار.