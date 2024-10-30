تكنولوجيا: Gboard يختبر سمات جديدة بألوان ديناميكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تشهد سمات Gboard على نظام أندرويد تغيرات كبيرة منذ إطلاقها، لكن جوجل بدأت حاليًا في اختبار إعادة تصميم سمات الألوان الديناميكية، سواء الفاتحة أو الداكنة.

يطبق التصميم المحدث لونًا موحدًا على عدة أزرار رئيسية، مثل أزرار Shift، و123، وزر الفاصلة/الرموز التعبيرية، وزر النقطة، وزر الإدخال، وزر المسافة للخلف، إضافةً إلى زر القائمة في صف الاختصارات. يظهر هذا اللون الموحّد في المظهر الداكن بشكل أغمق من ذي قبل، مما يجعله ملائمًا.

وكان التصميم السابق يعتمد على ثلاث مجموعات ألوان مختلفة لهذه الأزرار، مما جعلها تظهر بشكل مختلف عن خلفية حروف لوحة المفاتيح.

وفي السمة الجديدة، لا يزال لون الأزرار غير الحروف محددًا من لوحة الألوان الديناميكية، لكنه يعكس نطاقًا أقل من الألوان، مما يخلق مظهرًا أكثر انسجامًا وتناسقًا لـ Gboard، وقد يكون أقل تشتيتًا للمستخدم.

حتى الآن، تم رصد سمة الألوان الديناميكية الجديدة على جهاز واحد فقط من سلسلة هواتف Pixel، ويعمل بأحدث إصدار تجريبي من Gboard (الإصدار 14.7.10.x).

وفي الوقت ذاته، لم تشهد السمات “الافتراضية” أي تغييرات، حيث لا تزال تبرز فقط مفتاح الإدخال.

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