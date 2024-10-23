تكنولوجيا: سامسونج تطور هاتفًا ذكيًا ثلاثي الطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مصادر مطلعة في الصناعة من كوريا أن سامسونج قد تطلق هاتفًا ذكيًا ثلاثي الطي في عام 2025. تُظهر التقارير أن الشركة قد أكملت تطوير التكنولوجيا، وأن سلسلة التوريد جاهزة لاستيعاب المنتج الجديد. ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بيد قسم MX (Mobile eXperience) المسؤول عن الهواتف القابلة للطي.

تشير التقارير إلى أن طلبات شاشات OLED القابلة للطي قد انخفضت بنسبة تزيد عن 10%، حيث لم تلبي مبيعات Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 التوقعات.

ومن المتوقع أن تصل شحنات Samsung Display لشاشات OLED القابلة للطي إلى 12 مليون وحدة في عام 2024، وهو انخفاض حاد بنسبة 40٪ مقارنة بشحنات 20 مليون وحدة في العام الماضي. يشمل هذا الانخفاض شاشات منتجات Galaxy وكذلك شاشات الشركات الأخرى التي تعتمد على سامسونج كمورد رئيسي، مثل شاومي وvivo وOppo.

يُعتبر Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 مسؤولين عن حوالي 8 ملايين وحدة من هذه الشحنات، وهو أقل من الهدف المتوقع البالغ 10 ملايين وحدة. تُظهر الإحصاءات انخفاضًا في مبيعات جميع الأجهزة الجديدة والقديمة على حد سواء سنة بعد سنة.

وتسعى سامسونج، وفقًا للتقرير، إلى معالجة هذا الانخفاض من خلال تقديم هاتف Galaxy Flip بسعر أقل، مما يجعل هذا التصميم القابل للطي في متناول جمهور أوسع.

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