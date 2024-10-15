تكنولوجيا: سامسونج تطرح واجهة One UI لأجهزة التلفاز وتضيف ميزات Google TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إحضار واجهة One UI من سامسونج على هواتف Galaxy الذكية منذ عدة سنوات، ولكن في مؤتمر المطورين الأخير، أعلنت الشركة عن خطط لجلب One UI إلى جميع خطوط إنتاجها الرئيسية، بما في ذلك أجهزة التلفاز.

والآن، قبل المتوقع، بدأت سامسونج في طرح One UI لعدد مختار من أجهزةالتلفاز، بما في ذلك تلك التي تم إصدارها في عام 2023.

يجلب هذا التحديث بعض التحسينات في واجهة المستخدم عبر النظام بأكمله. من بين هذه التحديثات، علامة التبويب “من أجلك” على الشاشة الرئيسية، والتي تحتوي على “التوصيات المخصصة”، بالإضافة إلى قائمة “المشاهدة لاحقًا” الجديدة، التي تشبه إلى حد كبير Google TV.

وقد أفاد الأشخاص في SamMobile بأنهم أول من رصد عملية الطرح، مع عرض سجل التغيير الكامل الذي أضافته سامسونج.

تمنح تجربة One UI المستخدمين إمكانيات لا حصر لها. حيث توفر هذه الواجهة تجربة شاشة فريدة من سامسونج، مع محتوى مخصص، وألعاب محسنة، وميزات لياقة بدنية، واتصال سلس بين مجموعة واسعة من الأجهزة.

ومع ذلك، تحذر سامسونج من أن بعض التطبيقات قد لا تعمل بعد مع آخر تحديث لـ Tizen، الإصدار 8.0، حتى الآن. ورغم ذلك، يعتبر التحديث بشكل عام ترقية مرحب بها. يمكن للمستخدمين اختيار تثبيت التحديث فور وصوله، عند إيقاف تشغيل التلفاز، أو القيام بذلك “لاحقًا”.

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