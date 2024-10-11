شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. Gemini يمكنك من التواصل مع أصدقائك على الواتساب والتحكم فى رسائلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة جوجل، لاستحواذ تطبيق Gemini محل Google Assistant باعتباره المساعد الوحيد لنظام أندرويد، وقد بدأ مساعد الذكاء الاصطناعي في الحصول على المزيد من المزايا والوصول إلى التطبيقات ببطء، بعدما كانت تستغرق العملية الكثير من الوقت.

ميزة جديدة يكشف عنها جوجل لتمكين Gemini

و اتخذت جوجل خطوة هامة لتمكين تطبيق Gemini ليكون أكثر تكاملاً مع واتساب، وذلك بعدما نجح Gemini في أن يحصل على نفس مزايا Google Assistant في معظم الوظائف.

و أضافت جوجل ملحقات جديدة إلى تطبيق Gemini تساعده في أداء المهام بنفسه، حيث تعمل الآن على إضافة ملحق يسمح للتطبيق بإرسال رسائل واتساب، لكنه لازال قيد التنفيذ.

و تمكنك هذه الخاصية من إخبار Gemini بإرسال رسالة واتساب إلى شخص ما، ومثل العديد من مهام الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى، ستتمكن من اقتراح تعديلات على الرسالة التي تريد إرسالها وسيقوم بإجراء التغييرات،كما ستتمكن من تحرير الرسائل يدويًا قبل إرسالها.

مزايا جديدة في تطبيق Gemini

وطبقاً لهذه الخاصية، ستتمكن قبل إرسال الرسالة، منحق الوصول إلى زرين، أحدهما زر الإرسال، والآخر زر التعديل، وسيأخذك الأخير بعد ذلك إلى المحادثة على واتساب مع مسودة الرسالة في حقل النص تعديلها.

وتوفر تلك الخاصية إمكانية مطالبة Gemini بالاتصال بالأشخاص على واتساب أيضًا.