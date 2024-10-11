شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. روبوتات الدردشة تعرضك للسرقة والاستحواذ على هويتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبير الأمن السيبراني جيمي أختر، في تقرير نشره بصحيفة The Sun، من مخاطر روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وباتت منتشرة في كل مكان، من ChatGPT إلى Meta AI .

هل تشكل روبوتات الدردشة خطر على أموالك؟

وتستخدم روبوتات الدردشة في مساعدتك في العثور على المعلومات بسرعة، وإنجاز المهام بشكل أسرع، وحتى مجرد الدردشة حول الحياة، لكن خبير الأمن السيبراني، حذر من التحدث إلى روبوتات الدردشة عبر الإنترنت، لأنها تجمع بيانات المحادثة الخام الخاصة بك وتخزنها.

وأكد أنه يتم تخزين كل سؤال أو مطالبة أو رسالة ترسلها وتحليلها ومعالجتها بواسطة الشركات التي تقف وراء هذه المساعدين لتدريب وتحسين مساعدي الذكاء الاصطناعي، لذا قد يعرضك ذلك مع مشاركة هذه البيانات، إلى فقدان السيطرة على وجهة بياناتك وكيفية استخدامها.

وأوضح "جيمي" ، الرئيس التنفيذي لشركة CyberSmart للأمن، أن هذه البيانات تشكل كنزًا ثمينًا للمجرمين، حيث يمكنهم استخدامها في ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من الجرائم عبر الإنترنت، بما في ذلك سرقة هويتك للاستيلاء على أموالك.



وأشار إلى أن البيانات التي تجمعها برامج الدردشة الآلية عادة ما يتم تخزينها في خادم، وفي حين أن هذه الخوادم عادة ما تكون آمنة إلى حد كبير، إلا أن المتسللين يخترقونها، وبالتالي تكون انت ايضا معرض للاختراق.

ونصح الخبير في الأمن السيبراني، من توخي الحذر الشديد إذا كنت تستخدم روبوتات الدردشة الذكية للاستخدام الشخصي أو المهني.