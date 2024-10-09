شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى للحفاظ على أمان بيانات هاتفك عندما تفقدها: إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه مستخدمو أندرويد وقتًا عصيبًا مع بياناتهم عندما يفقدون هواتفهم أو تتم سرقتها، لكن جوجل تجري أخيرًا بعض التغييرات التي من شأنها الحفاظ على أمان البيانات، سواء كان الهاتف معك أو سرقه شخص ما.

في الواقع، يبدو أن الشركة لا تقدم ميزتين بل ثلاث ميزات تتطلع إلى البناء على نظامها الأساسي لمكافحة السرقة.

في شهر مايو من هذا للعام،أعلنت شركة جوجل عن قفل كشف السرقة الجديد وقفل الجهاز غير المتصل، وستحصل هواتف أندرويد تدريجيًا على هذه الأدوات.

فيما يلي نظرة فاحصة على ميزات مكافحة السرقة الجديدة هذه وكيف تخطط جوجل لاستخدامها للحفاظ على بياناتك آمنة من اللصوص.

قوة الذكاء الاصطناعي من جوجل لحماية بياناتك

تستخدم جوجل قوة الذكاء الاصطناعي في الكشف عن السرقة وتستخدم أجهزة الاستشعار الموجودة على هواتفك لتحديد وقت سرقتها واستخدامها من قبل شخص آخر، حيث تتيح الشركة لتقنية الذكاء الاصطناعي قراءة حركاتك ومطابقتها عندما يبدأ شخص ما في الركض بالهاتف أو أثناء الحركة.

بمجرد أن تشم جوجل رائحة شيء مريب، سيقوم الهاتف تلقائيًا بقفل ومنع الوصول إلى تطبيقاتك وبياناتك.

تأمين جهازك عندما يكون غير متصل بالإنترنت

هذه هي ميزة الأمان الكبيرة الثانية وأيضًا إحدى الميزات المهمة من جوجل، يتم تنشيط قفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت عندما يبذل الشخص قصارى جهده لإبقاء هاتفك غير متصل لفترة أطول.

يعد القفل عن بعد ميزة أخرى مفيدة تعمل فقط باستخدام رقم هاتفك، خاصة إذا تم إيقاف تشغيل ميزة "العثور على جهازي" الخاصة بالهاتف المسروق.

وباستخدام الرقم، يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب جوجل (بفضل 2FA) والتأكد من قفل الجهاز حتى لو كان بعيدًا.

من المتوقع أن يتم طرح أندرويد 15 لأجهزة بكسل بدءًا من سلسلة بكسل 6 في 15 أكتوبر تقريبًا وفقًا للتقارير.