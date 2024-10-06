تكنولوجيا: تطبيق صور جوجل يبدأ في طرح ميزة “اسأل الصور” بالذكاء الاصطناعي بعد فتح الاشتراك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن فتحت جوجل باب الاشتراك في قائمة الانتظار الشهر الماضي، بدأت الآن صور جوجل في طرح ميزة “Ask Photos” او “اسأل الصور” لبعض المستخدمين.

كما أعلنت جوجل سابقًا، يبدو أن التحديث قد تم إصداره من جانب الخادم للمستخدمين في الولايات المتحدة. يظهر خيار “Ask Photos” الآن في تطبيق صور جوجل، مما يسمح بالتفاعلات باستخدام اللغة الطبيعية مع مكتبة الصور الخاصة بك.

يمكن أن تشمل هذه التفاعلات طلبات معقدة مثل العثور على صور لأزياء الهالوين على مر السنين، أو عندما تعلم طفلك السباحة، والمزيد.

تم فتح الاشتراك في قائمة الانتظار لميزة Ask Photos في أوائل سبتمبر، ولكنها الآن فقط بدأت تظهر لعدد أكبر من المستخدمين. على مدار الأسابيع الماضية، لاحظنا بعض التقارير المحدودة حول توفر الميزة، ولكن في اليوم الأخير فقط بدأت التقارير تتزايد، بالإضافة إلى تفعيل الميزة على بعض أجهزتنا.

عندما تتوفر الميزة على حسابك، ستعمل على جميع أجهزتك، بما في ذلك تطبيقات Android وiOS. ستظهر كعلامة تبويب جديدة في تطبيق الصور على طول الشريط السفلي، لتحل محل علامة التبويب “بحث”. لا يزال بإمكانك استخدام البحث التقليدي، ولكن فقط بعد استخدام خيار “طرح الصور” أولاً.

عند فتح Ask Photos لأول مرة، سيُطلب منك مراجعة كيفية عمل الميزة والبيانات التي تحتاج للوصول إليها. ستتم مطالبتك بتأكيد بعض التفاصيل مثل التأكد من إرفاق الأسماء الصحيحة للأشخاص وتعيين العلاقات لهم، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، بناءً على عدد مرات ظهورهم في مكتبتك.

على الرغم من أن العديد من أمثلة جوجل تتضمن العثور على الطعام الذي تناولته في موقع معين أو نشاط قمت به في مكان ما، يبدو أن الميزة تعتمد على بيانات الموقع لتضييق نطاق البحث، ولكن قد تختلف النتائج حسب المستخدم.

تعتبر الميزة غير متاحة للجميع بعد، ولكن إذا قمت بالتسجيل في قائمة الانتظار خلال الأسابيع الماضية، فمن المحتمل أن ترى Ask Photos قريبًا جدًا. إذا لم تكن قد رأيتها بالفعل.

يمكنك الاشتراك في قائمة الانتظار من خلال هذا الرابط، مع العلم أن الميزة حاليًا حصرية للمستخدمين في الولايات المتحدة.

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