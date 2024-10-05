تكنولوجيا: تطبيق جوجل يطرح مربع الإعدادات السريعة لميزة البحث عن الأغاني على نظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت جوجل طريقة جديدة للوصول إلى ميزة البحث عن الأغاني المميزة على نظام اندرويد عبر لوحة الإعدادات السريعة (QS).

حاليًا، يتم إصدار النسخة 15.39 من تطبيق جوجل من خلال متجر Play لجميع المستخدمين (القناة الثابتة)، والتي تتضمن مربع الإعدادات السريعة للبحث عن الأغاني.

لإضافة هذا الخيار، يمكنك فتح لوحة الإعدادات السريعة بالكامل والنقر على أيقونة القلم لتعديل اللوحة.

بعد ذلك، قم بالتمرير لأسفل (على أجهزة Pixel) حتى تصل إلى القسم الأخير، ثم اسحب مربع البحث عن الأغاني إلى الموقع الذي تفضله في اللوحة.

المصدر