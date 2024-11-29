شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواجهة جديدة بين ماسك وOpenAI بعد الإعلان عن منافس جديد لـChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، لإطلاق تطبيق مستقل يشبه ChatGPT الشهر القادم، وقد جاءت هذه الخطوة لتعوض تأخر xAI للالتحاق بمجال الذكاء الاصطناعي، لتتخذ خطوات سريعة لسد الفجوة.

وخلال الفترة الماضية، أصدرت شركة الذكاء الاصطناعي إمكانية استدعاء الوظائف داخل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وأطلقت واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين، كما أنها تختبر الآن نسخة مجانية من نموذج الذكاء الاصطناعي، لمواجهة OpenAI بتطبيق يشبه ChatGPT.

وقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن ماسك يهدف إلى بناء Grok AI كمنتج مستقل، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، لذا يخطط لإطلاق تطبيق دردشة مستقل لـ Grok، مشابه لـ ChatGPT.

ويسعى ماسك، لخلق سبل جديدة لتوليد الإيرادات من خلال عروض الذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر أن الشركة أعلنت عن حوافز في شكل رموز مجانية لجذب المطورين، ويبدو أن الخطة تتلخص في توفير جروك لأكبر عدد ممكن من الأشخاص وتوفير برامج وتطبيقات أخرى مدعومة بقدراتها.

كما زعم تقرير WSJ أن الهدف الأكبر لـ ماسك، هو منافسة OpenAI وتقديم منتجاتها وخدماتها كبديل قابل للتطبيق في كل مساحة تشغلها ChatGPT.

ومع ذلك، يفتقر Grok إلى العديد من الميزات مثل إنشاء الصور الأصلية ودعم الصوت وقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهو شيء يقدمه بالفعل منافسون رئيسيون مثل Google و OpenAI و Anthropic و Microsoft وغيرهم.

وبناء على ذلك فإن التنافس بين ماسك و OpenAI ليس جديدًا، والجدير بالذكر أن ماسك رفع دعوى قضائية ضد OpenAI في وقت سابق من هذا العام لانتهاك عقدها للبقاء غير ربحية.

وردت الشركة المصنعة لـ ChatGPT على الادعاءات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة ومبالغ فيها.