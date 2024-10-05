تكنولوجيا: مقاطع YouTube Shorts ستصبح أطول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف تصبح مقاطع YouTube القصيرة (المعروفة بـ YouTube Shorts) أطول. اعتبارًا من 15 أكتوبر، سيتمكن المستخدمون من إنشاء فيديوهات Shorts تصل مدتها إلى 3 دقائق.

هذه الميزة كانت من بين أكثر الطلبات شيوعًا، وهي الآن على وشك أن تصبح متاحة.

من الجدير بالذكر أن هذا التغيير لن يؤثر على أي مقاطع فيديو تم تحميلها قبل 15 أكتوبر، وسيتم تطبيقه على الفيديوهات ذات النسبة المربعة أو الطولية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد موقع YouTube أنه سيعمل على تحسين التوصيات المتعلقة بالفيديوهات القصيرة الأطول خلال الأشهر المقبلة.

علاوةً على ذلك، يحصل YouTube Shorts على ميزة جديدة تُدعى “نماذج”، والتي يمكنك تجربتها عن طريق النقر على خيار Remix في Shorts ثم اختيار Use this template.

وفي المستقبل القريب، ستتاح لك الفرصة لإعادة مزج مقاطع من فيديوهات YouTube المفضلة لديك، مع إمكانية الجمع بين مقاطع متعددة من مختلف الفيديوهات.

هناك أيضًا صفحة جديدة مخصصة لـ “اتجاهات Shorts” على الأجهزة المحمولة، وستتمكن قريبًا من رؤية معاينة لما يقوله الناس في التعليقات مباشرة في خلاصة Shorts.

كما سيقدم YouTube خيارًا يتيح لك تقليل عدد الفيديوهات القصيرة التي تظهر في خلاصتك. يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيسر من شبكة Shorts في الصفحة الرئيسية.

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