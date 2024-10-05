تكنولوجيا: هاتف Lava Agni 3 يأتي بشاشة AMOLED مقاس 1.74 بوصة في الخلف مع مفتاح Action Key مخصص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد حملة تشويقية طويلة، أعلنت شركة Lava Mobiles اليوم عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Agni 3 في الهند، والذي يأتي مع العديد من الميزات البارزة.

ويبدو ان النقطة الجاذبة الرئيسية في هذا الجهاز ليست الكاميرات، بل الشاشة الثانوية الموجودة في الخلف، وهي شاشة AMOLED تعمل باللمس بحجم 1.74 بوصة.

تستخدم هذه الشاشة لأغراض متعددة، مثل عرض الإشعارات، إدارة المكالمات الواردة، والعمل كعنصر تحكم في الكاميرا لالتقاط صور السيلفي باستخدام كاميرا الهاتف الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتيح لك التحكم في تشغيل الوسائط، وتقدم تطبيقات مدمجة مثل الطقس، المؤقت، وجهاز تعقب الخطوات.

أما الجزء الخلفي فيحتوي أيضًا على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony بحجم 1/1.55 بوصة وميزة التثبيت البصري OIS.

تأتي هذه الكاميرا مع كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

أما من الجهة الأمامية، فيقدم Agni 3 شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. يصل سطوع الشاشة إلى 1200 شمعة في المتر المربع كحد أقصى، وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مدمجة داخل ثقب الشاشة. كما يتميز الجهاز بمكبرات صوت استريو مدعومة بتقنية Dolby Atmos.

من بين الميزات الرئيسية الأخرى لـ Agni 3 هو مفتاح Action Key القابل للتخصيص، والذي يدعم وظائف الضغط الفردي، المزدوج، والطويل.

يمكن استخدامه كزر غالق للكاميرا، أو للتبديل السريع بين الملفات الصوتية مثل كتم الصوت والرنين. كما يتيح لك تشغيل أي تطبيق بسرعة عبر هذا المفتاح.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7300X مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تتراوح بين 128 و256 جيجابايت.

يعمل الهاتف بنظام Android 14، وتعد Lava بتقديم ثلاثة تحديثات لنظام أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية. يحتوي الجهاز أيضًا على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

يتوفر Lava Agni 3 بخيارات ألوان Pristine Glass وHeather Glass. يبدأ سعر الطراز بذاكرة 8/128 جيجابايت من 20999 روبية هندية (حوالي 250 دولارًا)، بينما يبلغ سعر الإصدار 8/256 جيجابايت 24999 روبية هندية (حوالي 300 دولار). يمكن طلب الجهاز مسبقًا من Amazon India، مع بدء عمليات التسليم في 9 أكتوبر.

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