تكنولوجيا: ترقية Gemini Advanced إلى الإصدار الجديد 1.5 Pro-002

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، كشفت جلجل عن أحدث إصدار من الإصدار Gemini-1.5-Pro-002 للمطورين، والذي أصبح متاحًا الآن في Gemini Advanced للمشتركين . ويعتمد Gemini Advanced الآن على “إصدار محسّن للدردشة” من 1.5 Pro-002.

بالنسبة للمطورين، قدمت جوجل مقارنة دقيقة للتحسينات التي تم إجراؤها في هذا الإصدار، استنادًا إلى المعايير العامة والاختبارات الخاصة بالرياضيات والرؤية والبرمجة، مقارنة بالإصدار السابق الذي صدر في مايو 2024.

على سبيل المثال، أظهرت المقارنة زيادة بنسبة 7% تقريبًا في MMLU-Pro، وهو إصدار أكثر تحديًا من المعيار الشهير MMLU.

وفيما يتعلق بمعايير MATH وHiddenMath، وهي مجموعة داخلية من المسائل الرياضية التنافسية، شهد كلا النموذجين تحسنًا كبيرًا بنسبة 20%. أما في ما يخص حالات استخدام الرؤية والبرمجة، فقد تم تحسين أداء كلا النموذجين بنسبة تتراوح بين 2% إلى 7%، بناءً على التقييمات التي تقيس القدرة على الفهم البصري وتوليد أكواد Python.

بالنسبة لمستخدمي Gemini Advance الحاليين، فإن هذا التحديث يعني تقديم استجابات أفضل وأكثر دقة للمطالبات المتعلقة بالرياضيات، واستكشاف الموضوعات المعقدة التي تتطلب محادثات مدروسة.

وتشير جوجل إلى أن هذه التحسينات جاءت بفضل “التدريب المستمر للنموذج وتفاعل المستخدمين القيم.”

سواء كنت بحاجة إلى تقديم تعليمات تفصيلية متعددة الخطوات أو التعامل مع حسابات رياضية متقدمة، فإن Gemini Advanced سيجعل التعامل مع هذه التحديات أكثر سهولة ودقة.

وتأتي هذه التحديثات بعد ترقية نموذج Gemini المجاني إلى الإصدار 1.5 Flash في شهر يوليو، والذي شهد “تحسينات كبيرة في زمن الاستجابة” خلال شهر أغسطس.

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