فيروس «ماربورج» يتفشى في رواندا.. والسلطات تعلن وفاة 8 أشخاص

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رواندا عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن جراء إصابتهم بفيروس "ماربورج" شديد العدوى الشبيه بـ "الإيبولا".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان البلاد تفشي هذه الحمى النزفية القاتلة التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وينشأ فيروس ماربورج وسط خفافيش الفاكهة مثل الإيبولا، وينتشر بين الأفراد من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم أو الأسطح الملوثة به، مثل ملاءات الأسرة، ويتوفى ما يصل إلى 88 في المئة من المصابين به.

وأعلنت رواندا، وهي دولة حبيسة في وسط إفريقيا، تفشي المرض، يوم الجمعة الماضي، وبعدها بيوم واحد أعلنت عن أول 6 وفيات.

وأمس الأحد، صرحت وزيرة الصحة سابين نسانزيمانا، بأنه تم تأكيد 26 حالة إصابة حتى الآن، ووفاة 8 منها.

ونصحت السلطات في رواندا السكان بتجنب الاتصال الجسدي للمساعدة في الحد من انتشار المرض.

وتم التعرف على نحو 300 شخص كانوا على اتصال بأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، وتم وضع عدد منهم قيد العزل.

يشار إلى أن معظم المتضررين هم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في 6 من أصل 30 مقاطعة في البلاد.