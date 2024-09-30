تكنولوجيا: ‏OpenAI تواجه خسائر غير مسبوقة مع احتمالية ارتفاع أسعار ChatGPT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت شركة OpenAI، المطورة لأداة ChatGPT، زيادة هائلة في الإيرادات، لكنها تواجه في الوقت ذاته تحديات مالية كبيرة. وفقًا للتقارير الأخيرة، حققت OpenAI إيرادات بلغت 300 مليون دولار في أغسطس، مسجلةً نموًا مذهلًا بنسبة 1,700% مقارنة بالعام السابق. ورغم هذا النمو المثير للإعجاب، إلا أن الشركة تعاني من ارتفاع في التكاليف يهدد ربحيتها.

وعلى الرغم من أن نمو إيرادات OpenAI كان لافتًا، إلا أن ارتفاع النفقات يضع ضغوطًا كبيرة على الشركة. يعود هذا النمو السريع في الإيرادات بشكل أساسي إلى الاستخدام الواسع لأداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة ChatGPT في مجالات مثل التعليم، وخدمة العملاء، وإنشاء المحتوى.

وبحلول أغسطس، وصلت الإيرادات الشهرية للشركة إلى 300 مليون دولار، مما يعكس مدى الاعتماد المتزايد على تقنياتها. لكن مع هذا النمو السريع تزداد النفقات، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا.

تُعد التكاليف المرتفعة لتشغيل البنية التحتية السحابية من أبرز هذه النفقات، حيث تعتمد OpenAI بشكل كبير على خدمات مايكروسوفت السحابية. ومع تزايد عدد المستخدمين، ترتفع تكاليف الحوسبة السحابية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، توسعت الشركة من حيث عدد الموظفين والمساحات المكتبية، مما أدى إلى زيادة أخرى في نفقاتها التشغيلية.

وعلى الرغم من الإيرادات القوية، من المتوقع أن تسجل OpenAI خسائر تصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام. تعد هذه المشكلة شائعة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو، حيث تتزايد الإيرادات بشكل كبير، ولكن النفقات تواكب هذا النمو. وتتوقع OpenAI أن تصل إيراداتها إلى 3.7 مليار دولار في عام 2024، ولكن دون تمويل إضافي، قد تستمر الخسائر.

للتغلب على هذا التحدي، تسعى OpenAI لجمع 7 مليارات دولار في جولة تمويل جديدة بقيادة Thrive Capital. إذا نجحت، فإن هذا التمويل قد يرفع قيمة الشركة إلى 150 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا قيمةً فيالعالم.

من المتوقع أن تستثمر Thrive Capital مبلغ 750 مليون دولار، بينما ستأتي 450 مليون دولار إضافية منمستثمرين آخرين، بما في ذلك شركات كبرى مثل أبل وإنفيديا ومايكروسوفت.

وفي موازاة النمو المالي، تشهد OpenAI توسعًا كبيرًا في قاعدة مستخدميها. فقد ارتفع عدد مستخدمي أدوات OpenAI من 100 مليون في مارس إلى 350 مليون في أغسطس، مما يعكس الشعبية المتزايدة لـ ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ومع هذا العدد المتزايد من المستخدمين، تأمل الشركة في تحقيق إيرادات تصل إلى 11.6 مليار دولار فيا لعام المقبل، وربما تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2029.

ولكن لتحقيق هذا النمو الطموح، تحتاج OpenAI إلى التحكم في نفقاتها المتزايدة. اعتماد الشركة الكبير على خدمات مايكروسوفت السحابية يمثل تحديًا، حيث من المتوقع أن ترتفع هذه التكاليف مع زيادة عدد المستخدمين.

ونتيجة لذلك، قد تضطر الشركة إلى رفع أسعار خدماتها المتميزة مثل ChatGPT Plus. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف التوظيف والمساحات المكتبية يجعل من الضروري أن تتصرف OpenAI بسرعة لضبط نفقاتها. إذا لم تتمكن الشركة من إدارة هذهالتكاليف المتزايدة، فقد تواجه صعوبة في الحفاظ على زخم نموها.

في النهاية، رغم النمو الكبير في إيرادات ومستخدمي OpenAI، فإنها تواجه تحديات مالية جسيمة. يجب على الشركة إيجاد حلول لضبط نفقاتها، مع الاستمرار في الابتكار وتوسيع نطاق خدماتها. سيكون نجاحها في جمع الأموال وتعديل الأسعار حاسمًا في تحديد قدرتها على التغلب على هذه التحديات والحفاظ على مكانتها الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي.

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