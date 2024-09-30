تكنولوجيا: جوجل تعمل على تعزيز Gmail من خلال الرد الذكي المدعوم من Gemini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة جوجل العمل باستمرار على تحسين تطبيق Gmail للهاتف من خلال إضافة العديد من الميزات الجديدة خلال الأشهر الماضية.

وتشمل هذه التحديثات واجهة رد جديدة لتطبيق أندرويد، وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحادثات البريد الإلكتروني الطويلة مع تكامل Gemini، بالإضافة إلى وظيفة بحث محسّنة.

والآن، تنقل جوجل ميزة “الرد الذكي” في Gmail إلى مستوى جديد بفضل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها،Gemini.

أعلنت جوجل مؤخرًا أنها تدمج Gemini في ميزة الرد الذكي في Gmail. يُقدّم هذا التحديث اقتراحات ردود أكثر ذكاءً وملاءمة عند الرد على رسائل البريد الإلكتروني.

وعلى عكس الطريقة السابقة التي كانت تعتمد على رسالة واحدة فقط، أصبح Gemini الآن يأخذ في الاعتبار محادثة البريد الإلكتروني بأكملها، مما يوفر اقتراحات تتناسب مع سياق النقاش بشكل أفضل.

عند فتح رسالة بريد إلكتروني للرد عليها، سترى ما يصل إلى ثلاثة ردود تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في أسفل شاشتك.

تأتي هذه الاقتراحات من Gemini، الذي يقوم بتحليل سلسلة البريد الإلكتروني كاملة، وليس الرسالة الأخيرة فقط، مما يضمن لك ردوداً أكثر دقة وملاءمة.

عند الضغط على زر الرد في أي رسالة بريد إلكتروني، يعرض لك Gmail خيارات متعددة للرد في أسفل الشاشة. إذا قمت بالضغط المطول على أي من هذه الاقتراحات، ستحصل على معاينة كاملة للرد الذي أنشأه Gemini.

بمجرد العثور على الرد المناسب، يمكنك النقر عليه ليتم إضافته إلى نافذة الرد الخاصة بك.كما يمكنك تعديل الرد إذا لزم الأمر ليكون أكثر تخصيصًا ويتناسب مع أسلوبك.

تعد هذه الميزة مثالية ومفيدة بشكل خاص للمحترفين المشغولين الذين يحتاجون غالبًا إلى الرد على العديد من رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة. حيث ان الجمع بين الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقدرة على تخصيصها يجعل عملية الرد أسرع مع الحفاظ على الطابع الشخصي للرد.

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