تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز Legion Y700 (2024) اللوحي المخصص للألعاب بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو في السوق الصيني اليوم عن جهاز Legion Y700 (2024) اللوحي المخصص للألعاب، الذي ينطلق بمعدل تحديث 165Hz، ورقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

يتميز جهاز Legion Y700 (2024) بحجم شاشة 8.8 إنش، ومعدل تحديث 165Hz، والتي تدعم دقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، وكثافة عرض 343 بيكسل لكل إنش.

أيضاً تتميز الشاشة بنطاق واسع من تدرج الألوان بمعايير DCI-P3، مع دقة أعلى في الألوان بمعايير DeltaE<1، وتدعم أيضاً معايير DC من التعتيم، وسطوع بنسبة 500 nits، أيضاً ينطلق الجهاز بمعايير “TÜV Rheinland” التي تؤكد خفض تأثير الإضاءة الزرقاء والومضات لراحة العين في جلسات الألعاب الطويلة.

كما ينطلق الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية LPDDR5X، وسعة تخزين UFS 4.0 لأسرع آداء، وتدعم لينوفو جهاز Y700 بنظام تبريد “QianKun” الذي يضم غرفة حرارية بمساحة 10004مم مربع والتي تهدف إلى تشتيت الحرارة وتحسين الآداء.

وتؤكد الشركة على أن جهاز Y700 يضم شاشة بتقنية تحكم ديناميكية فائقة، والتي تقدم حركة إنسيابية حتى 4.1 مرة أفضل، مع خفض نسبة التوهج حتى 96.5%، كما تعمل الشاشة على مقاومة الإنعاكسات ينسبة 45%.

أيضاً تدعم لينوفو الجهاز بتقنية Lingjing، مع تعزيز الإستجابة السريعة من الشبكات 45.8%، كما توفر ليتوفر الجهاز باثنان من منافذ USB C للألعاب والشحن أو الإستماع إلى الموسيقى

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