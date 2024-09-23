تكنولوجيا: سامسونج وجوجل وكوالكوم يتبعان خطى LG: تأخير مشروع XR المشترك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تستعد شركة Meta للإعلان عن أرخص نظارة مستقلة للواقع الافتراضي في العالم؛ Meta Quest 3S، يبدو أن الشركات الأخرى تضع الواقع الافتراضي في الاعتبار.

يقال إن مشروع XR (الواقع الممتد) المشترك الذي تعمل عليه سامسونج وجوجل وكوالكوم قد تم تأجيله مرة أخرى. يستمر هذا المشروع في التأخير، وذلك بسبب استمرار سامسونج وجوجل في تغيير الاتجاهات.

بعد أن شهدت مبيعات Apple Vision Pro ضعفًا في المبيعات، ورد أن سامسونج وجوجل قد انقلبتا رأسًا على عقب وبدأتا في محاكاة استراتيجية Meta بدلاً من ذلك.

كان من المتوقع في البداية أن تكون النظارة منافسة لـ Vision Pro، لكن المطلعين على الصناعة يزعمون الآن أن سامسونج وجوجل يفكران في شيء مشابه لنظارات Ray-Ban الذكية من Meta.

حققت نظارات Ray-Ban، على الرغم من افتقارها إلى شاشة عرض، أداءً جيدًا لدرجة أن شركة Meta أعادت هيكلة Reality Labs: قسم XR الخاص بها.

ويبدو ان Reality Labs لديهم الآن فريق مخصص لتطوير الأجهزة القابلة للارتداء المشابهة لنظارات Ray-Ban.

ومع ذلك، يزعم أحدث تقرير ان السبب وراء تأخر نظارة سامسونج وجوجل هو أن LG ألغت نظارة XR الخاصة بها. أرادت LG أيضًا التنافس مع شركة أبل، ولكن بسبب ضعف مبيعات Vision Pro، قررت عدم القيام بذلك.

وبالتالي، فإن سامسونج وجوجل أيضًا لا يشعران بالضغط للإسراع في إنتاج أجهزتهما الخاصة.

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