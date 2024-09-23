تكنولوجيا: تحديثات iOS 18 قد تجلب Apple Intelligence على مراحل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير جديد، سيتم تقديم ميزات Apple Intelligence التي طال انتظارها من أبل تدريجيًا إلى أجهزة آيفون المؤهلة من خلال سلسلة من تحديثات iOS 18، بدءًا من أواخر عام 2024 وتستمر حتى أوائل عام 2025.

يمكن للمستخدمين توقع إمكانات جديدة مثيرة مثل البريد الإلكتروني وملخصات الرسائل وأدوات الكتابة المحسنة وتحرير الصور المحسّن مع الإصدار الأولي iOS 18.1 وترقيات Siri الرئيسية ودعم اللغات الإضافية لن تكون متاحة حتى التحديثات اللاحقة.

حدد مارك جورمان، أحد المطلعين على شركة أبل في بلومبرج، خطة التنفيذ المرحلية لميزات Apple Intelligence، مع التخطيط لثلاثة تحديثات رئيسية لنظام iOS قبل نهاية العام، على النحو التالي:

iOS 18.1 ( منتصف أكتوبر ): سيجلب هذا التحديث الأولي الجولة الأولى من ميزات Apple Intelligence ، مع التركيز على إدارة البريد الإلكتروني والرسائل، وأدوات الكتابة، وتحرير الصور، وتسجيل / نسخ المكالمات .

iOS 18.2 ( أوائل ديسمبر ): يمكن للمستخدمين توقع ميزات الشاشة الاسمية مثل تحديد أولويات إشعارات شاشة القفل، و Image Playground ، و Genmoji ، والتكامل الأولي لـ ChatGPT مع Siri. سيؤدي هذا التحديث أيضًا إلى توسيع الدعم المحلي للغة الإنجليزية من Apple Intelligence ليشمل العديد من البلدان الجديدة .

iOS 18.3 ( أواخر ديسمبر ): يعد هذا الإصدار في المقام الأول تحديثًا لإصلاح الأخطاء لنظام iOS 18.2 ، وقد يتضمن هذا الإصدار أيضًا بعض ميزات Siri الجديدة، مثل السياق الشخصي والتكامل الأعمق للتطبيقات .

بعد iOS 18.3، من المتوقع حدوث فجوة كبيرة قبل إصدار iOS 18.4، والذي سيجلب أخيرًا ترقيات Siri المرتقبة ودعم اللغات الأخرى غير الإنجليزية، بما في ذلك الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية. من المقرر مبدئيًا إجراء هذا التحديث في مارس 2025.

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