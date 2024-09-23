تكنولوجيا: تطبيق جديد من مايكروسوفت متوفر الآن على نظامي iOS واندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت مايكروسوفت تطبيق جديد يسمح للمستخدمين ببث Windows على أجهزة مختلفة. يعمل هذا التطبيق على أنظمة macOS و iOS و iPadOS ومتصفحات الويب وأجهزة أندرويد وحتى أجهزة الحواسب التي تعمل بنظام Windows.

يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى إصدار Windows المستند إلى السحابة من مصادر مثل Windows 365 و Azure Virtual Desktop و Remote Desktop.

يعتبر التطبيق الجديد قيد الاختبار منذ ما يقرب من عام، حيث انه يأتي مع العديد من الميزات المفيدة التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم.

وإحدى الميزات البارزة هي الشاشة الرئيسية القابلة للتخصيص، والتي يمكن للمستخدمين تخصيصها وفقًا لتفضيلاتهم. كما أنه يدعم شاشات متعددة، مما يتيح للمستخدمين العمل عبر شاشات متعددة بسلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التطبيق إعادة توجيه USB، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين توصيل الأجهزة المحلية مثل كاميرات الويب وأجهزة التخزين والطابعات بجهاز حاسب سحابي. تعمل هذه الأجهزة كما لو كانت متصلة فعليًا بجهاز حاسب محلي، مما يجعل العمل عن بعد أكثر كفاءة.

تم تصميم التطبيق بشكل أساسي لحسابات العمل والمدرسة من مايكروسوفت . ويهدف التطبيق إلى توفير تجربة أكثر توحيدًا للمستخدمين الذين يعتمدون على Remote Desktop.

يبدو ان مايكروسوفت لها خطط طويلة المدى لنقل Windows بالكامل إلى السحابة، وهذا من شأنه أن يتيح خدمات أفضل مدعومة بالذكاء الاصطناعي ويمنح المستخدمين المزيد من المرونة من خلال السماح لهم بالوصول إلى تجربة Windows الخاصة بهم من أي جهاز وفي أي مكان.

يتوفر تطبيق Windows الآن للتنزيل في متجر مايكروسوفت . ويمكن للمستخدمين أيضًا العثور عليه على Apple App Store لأنظمة macOS و iOS و iPadOS. ومع ذلك، فإن إصدار أندرويد الآن قيد المعاينة العامة وجاهز للاختبار.

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