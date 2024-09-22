تكنولوجيا: جوجل تقوم بدمج حسابات تويتر (X حاليًا) مثل Pixel و Material Design

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نظرًا للطبيعة الواسعة لشركة جوجل، تمتلك الشركة الكثير من حسابات المنتجات/الخدمات على منصة X (تويتر سابقًا) وهي تعمل الآن على دمجها.

هناك حالتان منفصلتان مع Google Pixel و Material Design هذا الشهر.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، شارك حساب materialdesign@ أنه سيغير اسم المستخدم إلى GoogleDesign@ في 30 سبتمبر. لدى Google Design حوالي 201.9 ألف متابع مقابل 87.7 ألف متابع لـ MD.

يستشهد التصميم متعدد الأبعاد بالذكرى السنوية العاشرة للغة التصميم، ويدعو الأشخاص إلى الانضمام إليه.

ومن ناحية المحتوى، لا ينبغي أن يؤدي الانتقال إلى تغيير جذري بشكل خاص. وقد احتفلت الشركة بهذا الحدث المهم بأثر رجعي مختلف.

وفي الوقت نفسه، نشرت حساب @GooglePixel_US أنه سيتم غلق المتجر على هذه القناة في 24 سبتمبر، مع المضي قدمًا في كل ما يتعلق بـ Google Pixel في @madebygoogle.

يحتوي حساب MBG الرئيسي هذا على 960.4 ألف متابع مقارنة بـ 82.1 ألف فقط، ويمتد إلى محتوى Google Nest + Fitbit.

لا تزال العلامة التجارية للياقة البدنية تمتلك حسابًا خاصًا بها بعد الاستحواذ، ولكن googlenest@ لا يزال في حالة سبات.

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