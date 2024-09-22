تكنولوجيا: نظارة HTC الذكية الجديدة تشبه نظارة Vision Pro من أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ بضعة أيام، أعلنت شركة HTC عن نظارة جديدة للواقع الافتراضي: وهي Vive Focus Vision.

وعلى ما يبدو، فإن مواصفات Focus Vision المسربة التي ظهرت مباشرة بعد المقطع الدعائي الخاص بها صحيحة. وهنا تكمن المشكلة: حيث ان نظارة الواقع الافتراضي الجديدة من HTC تشترك في أكثر من مجرد اسمها مع نظارة شركة أبل.

عندما تم طرح Vision Pro، قامت شركة أبل بتسويق استخدامها بشكل كبير كمنصة للأعمال والترفيه. وعلى هذا النحو، لم تدعم النظارة ألعاب الواقع الافتراضي الحالية أو حتى تأتي مع أجهزة ألعاب.

وكان السعر البالغ 3499 دولار سبب في تحديد مصير نظارة Vision Pro مع ضعف المبيعات وانخفاض الإنتاج.

وعلى الرغم من أن سعر Vive Focus Vision الذي يبلغ 999 دولارًا لا يقترب حتى من سعر نظارة أبل، إلا أن مستقبلها قد يكون مخيب للآمال ايضًا. والسبب هو ان Meta Quest 3 أصبحت أفضل اقتراح لأي شخص يرغب في الانتقال إلى الواقع الافتراضي.

قامت شركة Meta بتسعير النظارة الخاصة بها بسعر منخفض للغاية حتى تتمكن من الاستفادة مبكرًا مما تعتقد أنه مستقبل الحوسبة.

تواصل الشركة هذا الاتجاه من خلال جهاز Meta Quest 3S القادم: وهي نظارة توفر نفس قوة المعالجة التي توفرها Quest 3 بسعر 299 دولارًا فقط.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة HTC بتجهيز Vive Vision Focus بنفس العدسات والشاشات مثل Vive Focus 3 الأقدم. ولعل الأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أنها تستخدم نفس المعالج مثل Focus 3 أيضًا؛ شريحة أقدم حتى من تلكالمستخدمة في Quest 3.

تقوم شركة HTC بتسويق النظارة كمنتج VR للحاسب الشخصي ومنتج مؤسسي، ولكن لا يوجد سبب كبير لاختيار هذه النظارة على Quest 3.

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