تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Infinix Zero 40 5G بمعالج Dimensity 8200 Ultimate

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix اليوم عن هاتف Infinix Zero 40 5G الذي ينطلق بشاشة OLED، ومعدل تحديث 144Hz، كما يضم معالج Dimensity 8200.

يتميز هاتف Zero 40 5G بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 2436 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz.

كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 8200 Ultimate، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Infinix Zero 40 5G بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

من جانب أخر تأتي كاميرة السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، وتدعم مكالمات الفيديو، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

أيضاً يدعم هذ الإصدار نظام تشغيل Android 14 كما يأتي بواجهة XOS 14.5، على أن يدعم Zero 40 5G تحديث النظام لعامين، وتحديث برمجيات الحماية حتى 3 سنوات.

وينطلق Zero 40 5G بنمط GoPro لدعم المستخدمين بميزة التحكم في كاميرات GoPro، كما يضم الهاتف اثنان من مكبرات JBL الصوتية.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن بقدرة 45W، والشحن اللاسلكي بقدرة 20W، والشحن العكسي بقدرة 10W، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 335 دولار.

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