تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن صور ومواصفات جهازي Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أسابيع، تسربت الصور الرسمية لجهازي Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Ultra من سامسونج، حيث تم تقديم لمحة عن التصميم مع الكشف عن مدى التغيير الطفيف.

والآن، يقدم المصدر نفسه العديد من الصور للجهازين اللوحين، بالإضافة إلى بعض المواصفات.

أول شيء، سيأتي S10 بحجمين فقط؛ 12.4 بوصة و 14.6 بوصة. يتم إدراج كلا الشاشتين على أنهما شاشات Dynamic AMOLED 2X Anti-Reflection.

يحتوي جهاز Galaxy Tab S10 Ultra على كاميرتين أماميتين بدقة 12 ميجابكسل (واحدة ذات عدسة واسعة والأخرى ذات عدسة فائقة الاتساع)، مما يعني أنها تحافظ على النتوء.

كما يحتوي جهاز Tab S10+ على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل ولا يوجد بها نتوء. وفي الخلف، يحتوي الجهازان على نفس الكاميرات المزدوجة مع وحدات رئيسية بدقة 13 ميجابكسل ووحدات فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

سيستخدم كلا الجهازين على الارجح معالج Dimensity 9300+. ومع ذلك، سيحتوي جهاز Tab S10+ على ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

في حين أن جهاز Tab S10 Ultra الأغلى سعرًا سيصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين 1 تيرابايت. وستحتوي الأجهزة اللوحية على فتحات microSD للتخزين القابل للتوسيع.

سيكون كلا الجهازين متاحين في إصدارات Wi-Fi و 5G، والتي سيكون لها أوزان مختلفة. ومن المثير للاهتمام، أن جهاز Ultra سيحتوي على اتصال Wi-Fi 7، بينما سيحصل جهاز Plus على اتصال Wi-Fi 6E فقط، وكلاهما سيدعمان تقنية Bluetooth 5.3.

من المتوقع ظهور سلسلة Tab S10 في وقت ما من الشهر المقبل.

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