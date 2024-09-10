رسميا.. أبل تكشف عن هاتفها الجديد iPhone 16 pro .. تعرف على المواصفات والسعر وموعد الطرح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شركة "أبل" رسميا عن الهاتفين الجديدين آيفون 16 وآيفون 16 برو ماكس، اليوم الإثنين.

وجاء الهاتفان مشابهان تقريبا للنسختين السابقتين iPhone 15 وiPhone 15 Plus، مع تعديلات طفيفة وغير ملحوظة في التصميم والمزايا.

والإضافة الواضحة في آيفون 16 وأيفون 16 برو ماكس، هو زر الإجراء، الذي كان ميزة حصرية لهواتف Pro.

ويمكن ضبط زر الإجراء لتشغيل وضع التركيز، وتنشيط الاختصار، وفتح الكاميرا، وتنشيط المصباح اليدوي، وتعيين عناصر تحكم مركز التحكم لزر الإجراء، ويمكن لمطوري الجهات الخارجية الآن تحديد خيارات مركز التحكم.

وتحتوي جميع طرز iPhone 16 على زر التقاط، الموجود على الجانب الأيمن من آيفون أسفل زر الطاقة.

ويستخدم هذا الزر لالتقاط الصور والفيديو، ويستجيب للضغط واللمس للحصول على دعم إضافي للإيماءات. سيؤدي الضغط الخفيف إلى التركيز التلقائي، في حين أن الضغط القوي سوف يلتقط اللقطة. سيؤدي التمرير إلى اليسار واليمين إلى التكبير أو التصغير، وقد يكون هناك أيضًا خيار للتبديل بين أوضاع الصورة والفيديو.

وبدلا من شكل الكاميرا القطرية التي استخدمتها شركة أبل في موديلات iPhone الأخيرة، أصبح لدى iPhone 16 و16 Plus ترتيب كاميرا عمودي لنظام الكاميرا ذات العدسة المزدوجة. ويسمح الترتيب الرأسي لأجهزة iPhone بالتقاط الفيديو المكاني لـVision Pro.

كما اختارت أبل شاشة OLED أكثر كفاءة في استخدام الطاقة قد تساهم في تحسين عمر البطارية مع زيادة السطوع الإجمالي في آيفون 16 وأيفون 16 بلس.

وقدمت أبل مع آيفون 16 وأيفون 16 بلس شرائح A18 وهي موجودة في جميع طرازات iPhone 16، ما يعني أن iPhone 16 وiPhone 16 Plus القياسيين سيدعمان ميزات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي تأتي في iOS 18.

وحصل الطرازان على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا، مقابل 6 جيجا في طرازات الجيل السابق من أجل دعم الذكاء الاصطناعي. وتأتي الهواتف بتصميم حراري جديد من شأنه مكافحة ارتفاع درجة الحرارة وتحسين الأداء.

وسيأتي iPhone 16 بألوان الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الأبيض والأسود.

كما أكدت أبل في مؤتمرها أن الهاتف سيدعم ميزة التحكم بالكاميرا من أبل التي تتيح إمكانية التحكم بالكاميرا من خلال إيماءة الانزلاق على الهاتف.

وفقا للشركة، فإن هاتف آيفون 16 يدعم محركا عصبيا أسرع مرتين، ونظام ذاكرة مطور مع نطاق ترددي أكبر للذاكرة بنسبة 17%.

ووفقا لأبل فإن نظام "أبل إنتلجينس"، يقدم أدوات الكتابة الجديدة بالذكاء الاصطناعي إلى iPhone 16. للمساعدة في كتابة الرسائل النصية وتلخيصها، وإضافة الرموز التعبيرية وتوليد الصور.

وستكون أداة توليد الصور مدمجة في التطبيقات، وتطوير خواص البحث على صور معينة على الهاتف. مع إمكانية إنشاء عروض باستخدام مطالبات نصية بسيطة.

وحصل تطبيق البريد الإلكتروني Mail، على نصيبه من للذكاء الاصطناعي ليتمكن من تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك حتى تتمكن من الحصول على لمحة سريعة عن محتوى البريد الإلكتروني.

كما دخل نظام الذكاء الاصطناعي على المساعد سيري siri، الذي سيتمكن من فهم متى تخطئ في نطق أمر ما، ما يسمح لك بتغيير الأمر الموجه أثناء التحدث.

وأضافت آبل ايضا ميزة تسميها الذكاء البصري تستخدم الذكاء الاصطناعي لمسح العالم من حولك، فمثلا إذا رأيت مطعمًا يعجبك، يمكنك التقاط صورة له والحصول على ساعات عمل المطعم ومعلومات أخرى.

ومثل البحث البصري من Google، يمكنك التقاط صورة للدراجة التي تريدها والحصول على مزيد من التفاصيل حول مواصفاتها، أو البحث عن سلالة كلب، ويمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلبة في حل الواجبات المنزلية.

ويدعم زر التحكم في الكاميرا الجديد في هاتف آيفون 16 التجربة اللمسية، حيث يمكنك القيام بلمسات خفيفة على الزر من أجل الوصول إلى إعدادات محددة، بالنقر مرتين يقوم بالتقاط الصورة، وأكثر من مرتين لبدء تصوير فيديو.

ويدعم آيفون 16 كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستطيع الكاميرا الجديدة ذات الزاوية الواسعة التقاط 2.6 ضعف كمية الضوء. كما تتيح التصوير بدقة "الماكرو".

ويبدأ سعر آيفون 16 من 799 دولارا، وآيفون 16 بلس من 899 دولارا.

ويفتح باب الطلب المسبق يوم الجمعة، ويبدأ شحن الهواتف في 20 سبتمبر.