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تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث AirPods Max بمنفذ USB C وألوان جديدة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل خلال الحدث الذي عقد اليوم عن تحديث سماعة الرأس اللاسلكية AirPods Max، الذي يأتي بمنفذ USB C، وإختيارات جديدة في الألوان.

تتبنى ابل في تحديث AirPods Max الجديد معايير منافذ USB C، كما تقدم للمستخدمين إختيارات جديدة في الألوان تشمل الأزرق، والبنفسجي، والبرتقالي، وألوان Midnight وStarlight.

كما ينطلق تحديث AirPods Max بميزة دعم تخصيص صوتيات Spatial مع تحديث iOS 18، ومن المقرر أن تتوفر سماعة ابل للحجز المسبق بدءاً من اليوم بسعر 549 دولار، على أن تبدأ ابل في شحن السماعة في 20 من سبتمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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