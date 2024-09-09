شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.60% آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت معظم العملات المشفرة اليوم، الاثنين 9 سبتمبر، مكاسب، وسجل البيتكوين مكاسب طفيفة بنحو 1.60% في البورصات الدولية آخر 24 ساعة، ليصل إلى 55170 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

تبع الإيثريوم مسار البيتكوين ليحقق مكاسب 1% في آخر 24 ساعة، حيث وصلت قيمة ETH إلى مستوى عند 2300 دولارًا، وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة بواسطة Gadgets360.

شهدت Binance Coin وRipple وDogecoin وTron وCardano وAvalanche مكاسب إلى جانب BTC وETH اليوم الاثنين.

كما عكست شيبا إينو، وتشينلينك، وبولكادوت، وبيتكوين كاش، ونير بروتوكول، وستيلار، وكرونوس ارتفاعات ملحوظة في الأسعار.

قال فيكرام سوبوراج، الرئيس التنفيذي لبورصة جيوتس للعملات المشفرة:" قد يساعد هذا الارتفاع في زيادة سيولة الدولار الأمريكي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن الأسواق ستظل متقلبة حتى قرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل، ولقد تفوقت العملات البديلة الرئيسية - تونكوين، وكاردانو، وأفالانش - على بيتكوين اليوم".

أظهرت CoinMarketCap أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ارتفعت بنسبة 1.01% في آخر 24 ساعة، وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة سوق العملات المشفرة 1.95 تريليون دولار.